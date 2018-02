Deze groente mag je nooit wassen TVM

02 februari 2018

08u22

Voor het koken en bakken van groenten is het belangrijk dat je deze altijd eerst afspoelt met water. Maar voor één soort groente telt dit niet.

De groentesoort die je beter niet kunt afspoelen zijn champignons. Vaak worden champignons in een vergiet gedaan en afgespoeld voordat ze de pan ingaan. Logisch, zou je denken, omdat champignons vaak bedekt zijn met vuil. Maar toch kun je dit beter anders aanpakken.

Water is namelijk een grote vijand van de champignon. Dit geldt overigens niet alleen voor de champignon, maar voor alle paddenstoelen. De reden? Ze zijn poreus en nemen vocht op als een spons. Kortom: hoe je ze ook kookt na het afspoelen met water, ze worden altijd papperig.

Gelukkig is er een alternatief voor water. Poets de paddenstoelen met een borsteltje in plaats van ze te wassen. Zo heb je in plaats van zompige altijd knapperige champignons in je risotto of pasta.