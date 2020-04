Elke dag vers Gesponsorde inhoud Deze exotischere en lichtere caesarsalade doet dromen van vakantie Aangeboden door Lidl

23 april 2020

Zin in een deftige maaltijdsalade, maar geen zin in nóg eens een caesarsalade? Probeer deze lichtere en frissere variant: de kip blijft, maar de couscous, kokos, limoen en munt geven het een exotisch tintje.



Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

2 kipfilets

70 g gemengde salade

1 wortel

1 komkommer

handvol koriander

handvul munt, fijngehakt

1 chilipeper, fijngesneden

1 l kippenbouillon (2 blokjes kippenbouillon + 1 l heet water)

200 g couscous

70 g pindanoten, grof gehakt

150 ml kokosroom

4 el limoensap

2 tl bruine suiker

olijfolie

Zo maak je het :

1. Pocheer de kipfilets in de hete kippenbouillon gaar. Snij het vlees daarna in plakjes. Schil de wortel en snij met een dunschiller in lange dunne linten.

Doe hetzelfde met de komkommer, tot aan de zaadlijsten. Bereid de couscous zoals vermeld op de verpakking.

2. Roer de couscous los met een vork, druppel er wat oliijfolie over en breng op smaak met 2 el limoensap en de munt. Meng voor de dressing de kokosroom met de chilipeper, het resterende limoensap en de bruine suiker.

3. Verdeel de sla over borden en schep er de couscous op. Verdeel er de wortel- en komkommerlinten en de plakjes kip over. Giet de dressing over de salade en werk af met de koriander en pindanoten

Nog zin in een dessertje? Probeer dan deze heerlijke pannenkoeken met banaan.



