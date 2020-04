Elke dag vers Gesponsorde inhoud Deze exotische curry van Charlot en Charlotte uit 'Mijn Keuken, Mijn Restaurant' is een smaakbom Aangeboden door Lidl

16 april 2020

21u45 0

Soms heb je geen zin in Vlaamse kost en dan komt een exotische curry als geroepen. Charlot en Charlotte gingen voor een smaakbom in ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ met gember, chilipeper, koriander, curry, limoen en bruine suiker in de mix. Simpele smaken, maar samen gegarandeerd een foodgasm.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wat heb je nodig (voor 4 personen)

2 sjalotten, gesnipperd

4 teentjes knoflook, geperst

4 cm gember, geraspt

1 rode chilipeper, in ringen

bosje koriander

2 à 3 el currypoeder

sap en rasp van 2 limoenen

4 wortelen, in plakjes

4 lente-uitjes, in ringen

150 g prinsessenboontjes, gehalveerd

600 g rumsteak

150 g linzen, gespoeld, uitgelekt

800 ml kokosroom

2 tl bruine suiker

250 g basmati rijst

50 g pecannoten, grof gehakt

boter

zonnebloemolie

peper en zout

Zo maak je het

1. Kook de rijst gaar zoals vermeld op de verpakking. Bak de sjalotten met de geperste look en de gember in olie glazig. Voeg de chilipeper toe en roerbak 1 minuut. Doe er het currypoeder bij en roerbak nog eens 1 minuut. Schep er de worteltjes en boontjes onder en bak nog 3 minuten verder. Blus met de kokosroom en breng op een zacht vuur aan de kook. Breng op smaak met het limoensap- en rasp, de bruine suiker, peper en zout.

2. Voeg na 5 minuten de linzen toe en laat nog even doorwarmen.

3. Bak de rumsteak in boter met olie 3 minuten langs elke kant. Kruid met peper en zout. Snijd vervolgens in reepjes. Schep de curry in kommen en verdeeler de reepjes rumsteak over. Werk af met de koriander, lente-ui en pecannoten. Geef er de rijst bij.

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!