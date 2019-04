Deze Europeanen eten meeste fruit en groente mv

01 april 2019

16u51

Bron: ad.nl 0 Nina kookt Belgen houden van groente en fruit, zo blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau . 84% eet elke dag groente, 64% eet daarnaast ook nog een stukje fruit.

Italianen voeren de fruitlijst aan met 85 procent, gevolgd door Portugezen. Letten (35 %), Bulgaren en Litouwers (beide 37 %) staan onderaan.



Belgen en Ieren blijken echte groenteliefhebbers: 84 % van de bevolking krijgt dagelijks minstens een keer groente op zijn bord. Slechts bij drie op de tien Hongaren is dat het geval. Ook bij Roemenen, Letten, Litouwers en Bulgaren blijkt minder dan de helft van de bevolking dagelijks groente te consumeren.



Gemiddeld eet ruim een kwart van de Europese bevolking minstens twee keer per dag fruit. Groente staat bij 23 % ten minste twee keer per dag op het menu.