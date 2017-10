Desserttip van Nathalie Meskens: gezonde chocolade sorbet Redactie NINA

16u01 0 Bram Debaenst Nina kookt Ze zag er plots zo goed uit: stralend, sportief en goed in haar vel. Nathalie Meskens kreeg zoveel vragen over haar transformatie dat ze nu haar geheim deelt in een receptenboek. “Gezonder, maar nog steeds even lekker eten!” En wij mogen de hele week iedere dag één receptje met jullie delen. Smakelijk!

Bram Debaenst e

Chocolade sorbet

voor 1,5 l sorbet

2 uur afkoelen, 20 min. draaien

Wat heb je nodig?

- 200 g pure chocolade (minstens 70% cacao)

- 800 ml water

- 200 ml kokosroom

- 80 ml biologische honing van de lokale imker

- 250g ongeraffineerde rietsuiker

- 60g ongezoet cacaopoeder

Hoe maak je het?

Breng het water, de kokosmelk en de honing aan de kook met de suiker en het cacaopoeder tot de suiker is opgelost. Giet de kokende massa over de chocolade en meng tot een glad beslag. Laat afkoelen.

Optie 1: met een ijsmachine

Doe de koude massa in een ijsmachine en draai tot een smeuïge sorbet gedurende 20 à 30 minuten. Serveer direct of bewaar in de diepvries.

Optie 2: zonder ijsmachine

Verdeel de koude massa over 1 of 2 schalen en zet in de diepvries. Roer elke 45 minuten om met een vork. Het resultaat is iets minder smeuïg dan met een ijsmachine maar minstens even lekker.

Let op! Je zou denken dat alle donkere zwarte chocolade vrij van melkproducten en suikers is. Helaas is dit zeker niet het geval. Kijk daarom zorgvuldig naar de ingrediënten bij de aankoop van chocolade. Sommige pure chocolade bevat, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, vol melkpoeder. Het is sowieso altijd goed om de ingrediënten van een product goed te lezen omdat er altijd dingen in kunnen zitten die je niet wilt.

Bram Debaenst

‘Plan Boost’ is verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts en kost 24,99 euro. Meer informatie vind je op de website.