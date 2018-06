Dessertenchef Roger van Damme helpt je op je kilo's te letten Liesbeth De Corte

08 juni 2018

13u52 0 Nina kookt Op de weegschaal staan en een getal zien dat je niet bepaald gelukkig maakt: het overkomt de besten, ook chef-kok en beste patissier ter wereld Roger van Damme. Hij besloot er iets aan te doen met het Pronokal-dieet en wil iedereen die in hetzelfde schuitje zit, een handje helpen.

Doet het Pronokal-dieet een belletje rinkelen? Dan ken je het misschien als het zogenoemde wonderdieet dat Bart De Wever enkele jaren geleden gevolgd heeft. Ondertussen zijn velen in zijn voetsporen gestapt, waaronder dus ook Roger van Damme. Tijdens de eerste, strengste fase is het de bedoeling dat je jouw lichaam zoveel mogelijk suiker ontzegt, zodat het op zoek gaat naar andere energiebronnen. Wat er dan nog op het menu staat? Vooral veel proteïnepoedertjes en groenten.

“Het doel is om je voedingspatroon aan te passen”, bevestigt van Damme. “Als je elke dag een zonde blijft begaan, zal het je niet lukken. Pronokal is echt iets voor doorzetters, mensen met karakter. Je kan het vergelijken met huiswerk dat je krijgt van school. Als je dat nooit maakt, dan ben je uiteindelijk gebuisd. Ook als je het Pronokal-dieet niet volhoudt, haal je het einde van de rit niet.”

Een patissier die zo weinig mogelijk suiker eet: is dat geen vreemde combinatie?

“Eigenlijk moet je beseffen dat veel suiker ongezond is. Het zorgt voor hoofdpijn en trillingen, en je voelt je slechter in je vel. Sommige mensen denken zelfs dat ze suiker nodig hebben voor een extra energieboost. Maar als je enkele dagen geen suiker meer eet, krijg je tien keer zoveel energie. En vooral: je voelt je een pak gelukkiger.”

Is dat niet gevaarlijk om te zeggen? Wakker je met zo’n uitspraak de hele suikerhysterie niet aan?

“Gho ja, ik heb het iets te fel verwoord. Het is niet per se slecht, maar je moet vooral doseren. Eet je één eclair? Dan leg je best geen tweede op je bord. Ook als je één glas cola drinkt, moet je niet de volledige literfles achterover slaan. Belangrijk is dat je alles met mate doet.”

Is de behandeling voor iedereen weggelegd?

“Absoluut, maar je mag het niet bekijken als een vermageringskuur. Eigenlijk is het een gezonde manier om je lichaam te resetten en je opnieuw gezonder te voelen. Eet ik nooit frietjes? Maar jawel! Het draait om een goede balans vinden met wat je allemaal in je mond steekt.”

Hoe slaag je er in om op gewicht te blijven?

“Mijn geheim? Dat is genoeg sporten. En je calorieën in de gaten houden en weten hoeveel je in je mond steekt. Elk lichaam is trouwens anders. Als ik kijk naar sommige mensen die veel slanker zijn dan ik, maar meer eten, denk ik wel eens bij mezelf dat het allemaal niet eerlijk is. Ach, wat telt is dat je jouw lichaam accepteert, dat je goed voelt in je vel en dat je cholesterolgehalte en ijzerniveau in orde zijn wanneer je je bloed laat prikken.”

Heeft Pronokal de manier waarop je kookt ook beïnvloedt?

“Zeker weten. Terwijl ik vroeger een saus gemaakt zou hebben met boter, doe ik dat nu niet meer. En ik heb ook veel andere groenten leren kennen. Wat wil je: als je elke dag vooral groenten eet, wil je ook eens wat anders op je bord leggen dan elke dag witloof. Je verlangt naar een beetje variatie. Gezond koken wil bovendien niet zeggen dat je geen feestmaaltijden meer op tafel kunt toveren. Dat wil ik mensen ook duidelijk maken, en dat tonen de gerechtjes volgens mij ook duidelijk aan.”

Benieuwd? We delen vandaag en dit weekend enkele van zijn favoriete recepten!