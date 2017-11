Deftig én betaalbaar dineren? Dit zijn de beste betaalbare restaurants in jouw buurt ND

Nina kookt Lekker eten hoeft niet duur te zijn, en dat weten ze zélfs bij de Michelin gids. Al twintig jaar kan je rekenen op hun kleine zusje, de Bib Gourmand Benelux, een boek boordevol restaurants die prijs/kwaliteit tot het neusje van de zalm behoren. Een heerlijk driegangenmenu voor minder dan 37 euro? Dat eet je in deze restaurants.

De Bib Gourmand Benelux is een gids vol betaalbare maar degelijke adresjes, die wordt samengesteld door dezelfde inspecteurs als de befaamde Michelingids. Het verschil is de nadruk op prijs/kwaliteit. In de geselecteerde restaurants kan je een voorgerecht, hoofdgerecht en dessertje eten voor minder dan 37 euro.

Dit jaar staan er weer 44 nieuwe adresjes in de gids, waarvan 23 in België. In totaal staan er 168 Belgische restaurants in de gids, wat er drie meer zijn dan vorig jaar. Op onderstaande kaart vind je een overzicht van de Bib Gourmand Benelux 2018. Reserveren maar?