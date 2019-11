Zuivel Gesponsorde inhoud De zuivelrevival: Jong volk met een liefde voor melk en ambacht



13 november 2019

09u00 0 Nina kookt Ijsboer, melkboer en kaasmaker: een jonge garde zuivelproducenten kiest vol overtuiging voor deze ambachten. Wat vinden ze zo mooi aan hun stiel? Waarin zit hun hedendaagse twist? Eén ding hebben ze alvast gemeen: een uitgesproken voorliefde voor melk van bij ons.

EERLIJKE EISKREEM

Vers ijs, gemaakt met natuurlijke producten. Dat kan je verwachten van de ‘Eiskreem’ van Bart Lenaerts (36) en Jolijn Gyssels (33) uit Mechelen. Ze staan bekend om hun onverwachte smaakcombinaties zoals karamel met zeezout of witte chocolade met basilicum.

De schoonheid van het ijs draaien bezorgde Bart een echte coup de foudre: “Wat ik er zo zalig aan vind is dat je het punt kan bereiken waarop iemand zegt: “Dit is het béste dat ik ooit al gegeten heb!” (lacht). Tegelijkertijd blijft het ook een beetje chemie. Elk ingrediënt moet op voorhand goed zitten. De volgende dag stop je alles in de ijsmachine en that’s it.”

Hun hoofdingrediënt selecteren Bart en Jolijn met de grootste zorg. “We gebruiken altijd lokale melk”, vertelt Bart. “We werken nu zelfs samen met een boer van bij ons om de hoek”, vult Jolijn aan. “Zo weten we precies waar onze melk vandaan komt en dat geeft zo’n fijn gevoel. “Die melkboeren moeten we trouwens koesteren: ze houden een eeuwenoude traditie in ere en werken hard,” zegt Bart. “Als wij thuis uit het raam kijken, zien we de koeien lopen die voor onze melk zorgen. Heerlijk, toch?”

DE KORTE KETEN

Rauwe melk, ambachtelijke boter, een heerlijke variatie aan harde en zachte kazen: de producten van familiebedrijf ‘De Melkerhei’ uit Linter gaan terug naar de basis. Pieter Arnauts (29), de middelste telg uit de familie, zorgt samen met z’n moeder voor de afgewerkte producten. Zijn vader staat in voor de koeien. Geen wonder dat Pieter met hart en ziel de korte keten bewaakt.

“Die korte keten vertaalt zich op veel vlakken. Zo zitten we vlakbij de suikerraffinaderij in Tienen. Zij hebben een enorme reststroom aan bietenpulp waar veel energie en calcium in zit. Wij pikken die pulp op en voederen het een heel jaar door aan onze koeien. Hetzelfde met bierdraf van de brouwerij van Hoegaarden die boordevol eiwitten zit.”

“Nu spreekt men over de opkomst van de korte keten, maar vroeger was dat een evidentie. Mensen uit de straat kochten boter bij de boer. Dat is aan ’t verdwijnen. Ik zie het écht als mijn missie om hier verandering in te brengen. Ik wil de zuivelproducten die we met zoveel zorg maken face-to-face tot bij de consument brengen.”

KAAS MET GRILLEN

David De Coster (47) mag zich de Belgische godfather van de grillkaas ‘Berloumi’ noemen, oftewel halloumi uit Berlare. “Berloumi is een niet-smeltende kaas om te bakken en te grillen. David, chef-kok van opleiding, combineert moeiteloos innovatie met vakmanschap.

“Halloumi is een vrij makkelijke kaas om te maken. Je zit niet met bacteriën en rijpingsperiodes. Mensen over de hele wereld eten het als basisvoedsel. Volgens mij moet het mogelijk zijn om het ook in België mainstream te maken.”

David was al een tijd bezig met voedingstechnologie. “Kaas is het summum van puur vakmanschap: tijd, temperatuur, eiwitten, enzymen, … alles komt erbij aan bod. Daarom bestaan er ook zoveel verschillende soorten kaas.”

“Ik hou ervan om een heel direct contact te hebben met mijn product. We hebben al onze kazen verschillende keren in onze handen. Onze verse melk is ook elke dag anders. In het proces moet je verschillende keren ingrijpen om uiteindelijk een standaardproduct af te leveren. In de winter voegen we bijvoorbeeld mager melkpoeder toe omdat onze Berlaarse melk dan ‘te goed’ is. Ze bevat dan te veel vetten ten opzichte van eiwitten en dat brengen we terug in balans.”

“Ik ga bestaande technologische hulpmiddelen ook niet uit de weg om een zo goed mogelijk product te maken. Dat gaat van automatisch labelen, tot kaasketels die machinaal roeren, verwarmen en stoppen met roeren, afhankelijk van de temperatuur.”

De beste manier om voor ’t eerst Berloumi te proeven? “Krokant bakken in de pan, tussen een broodje leggen, wat rauwe groentjes erbij, et voilà!”