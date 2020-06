#BijzonderZomeren Gesponsorde inhoud De zomer wordt bijzonder veggie. Tips voor een heerlijke veggie barbecue Aangeboden door Colruyt

25 juni 2020

Wil je afstappen van de traditionele barbecue? Of heb je vegetarische gasten? Geen probleem: met deze tips kan je zelfs de meest kritische vegetariër bekoren. Gesmikkel gegarandeerd en zo wordt de zomer bijzonder vegetarisch!

Vleesvervangers op de barbecue

Vleesvervangers zijn ideaal om te variëren op de barbecue, en vaak kan je ze op dezelfde manier bereiden als vlees of vis. Houd je aan deze tips en je zit altijd goed!

• Voorzie 150 g vleesvervangers per persoon. Vermijd gepaneerde soorten, die branden makkelijk aan op de grill.

• Vegetarische burgers kan je ook roosteren op de barbecue. Gebruik hiervoor een bakje of een vel aluminiumfolie. Of bak ze gewoon op de plancha grill.

• Gekruide en gemarineerde tofoe en seitan zijn ideaal om brochettes of een papillot van te maken. Of probeer eens quornblokjes in een papillot. De smaak en textuur lijkt op kip. Bereid en kruid ze dus op dezelfde manier.

Gegrilde groenten op de barbecue

Ook groenteliefhebbers zullen het naar hun zin hebben op je BBQ. Met deze tips maak je de lekkerste gegrilde groenten.

• Bak groenten met dezelfde gaartijd samen of kook groenten met harder vruchtvlees even voor (wortelen, venkelknollen, asperges …). Snijd aubergines en courgettes in brede repen, paprika’s en prei in grove stukken en voorgekookte venkelknollen in kwartjes.

• Bestrijk de groenten met olijfolie en kruid met zwarte peper, grof zeezout, oregano, verse of gedroogde rozemarijn of cayennepeper. Bak de groenten daarna op de barbecue tot ze mooi gekleurd en al dente zijn.

• Gegrilde groenten passen perfect bij kip, vis of vlees. Of voeg ze toe aan je vegetarische hoofdgerecht met gegrilde halloumi, verkruimelde feta of mozzarellaballetjes.

Opgepoetst staat netjes

Vergeet je barbecue niet af te wassen na gebruik! Gelukkig heeft Valerie van het Colruyt-kookteam een slimme tip: “Verwijder al zoveel mogelijk aangekoekte etensresten tussen de gerechten door met een halve citroen! Daarmee verdwijnen alle resten en geurtjes als vanzelf. Het echte schrobwerk begint na het grillen. Schrob het rooster wanneer het nog warm is. Leg het daarna een hele nacht in het gazon. Door de dauw krijg je het de dag nadien helemaal schoon. Was het af en vet het in. Klaar!”

