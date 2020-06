#BijzonderZomeren Gesponsorde inhoud De zomer wordt bijzonder spicy. Het geheim van een goede marinade Aangeboden door Colruyt

25 juni 2020

12u00 0

Je vlees- of visgrillades marineren is niet alleen goed voor de smaak. Het maakt je vlees malser en het zorgt ervoor dat het niet uitdroogt tijdens het bakken. Met deze handige tips word je in geen tijd meester in marinades. Gesmikkel gegarandeerd en zo wordt de zomer bijzonder gegrild!

First things first: hoeveel voorzien?

Gasten over de vloer voor een BBQ maar geen idee hoeveel eten je moet voorzien? Laura van het Colruyt-kookteam weet raad: “Reken best drie à vier stukken vlees, vis of gevogelte per persoon. Voorzie vier verschillende soorten, zo is er voldoende variatie. Zijn er kinderen bij? Zorg dan voor kleinere porties. Zo kunnen ze overal van proeven.”

Wat maakt een goede marinade?

Voor een goede marinade heb je drie bestanddelen nodig. De eerste is een zuurtje, zoals azijn, witte wijn, citroensap of yoghurt. Zo kan je vis of vlees de smaakmakers optimaal opnemen. Verder heb je een olie nodig die bestand is tegen hogere temperaturen (olijfolie, arachideolie …). En last but not least: enkele ingrediënten die de smaak van je marinade zullen bepalen. Dat zijn meestal kruiden (gebruik je lievelingskruiden of je fantasie), aangevuld met bijvoorbeeld honing, mosterd, gember, knoflook, sojasaus ... Jij kiest!

Hoe ga je te werk?

Bestrijk je vlees of vis met de marinade. Gebruik hiervoor een kwastje. Laat de stukken dan afgedekt rusten in de koelkast. Je houdt je best aan deze tijden:

• ± 30 min. voor groenten, vis en schaaldieren

• 1,5 à 3 u. voor kipfilet, varkensvlees, kalfsvlees, rundvlees, kalkoen en eend

• ± 5 u. voor dikkere stukken vlees: lamsbout, hele kip, dunne lende …

Klaar voor de barbecue? Dep je ingrediënten droog en bakken maar.

Basis voor vleesmarinade

Rozemarijn is een ideale partner voor je vlees op de barbecue. Gecombineerd met mosterd en honing is het een lekkere basis voor al je vleesmarinades. Heb je de basis onder de knie? Varieer dan gerust, en voeg je eigen twist toe! Ontdek het recept hier

Basis voor vismarinade

Heeft je vis iets extra nodig op de barbecue? Salie is dé oplossing. Citroensap zorgt voor een lekker fris zuurtje. Ontdek het recept hier

Basis voor eend

Eend is perfect voor een originele barbecue. Het combineert goed met fruit, daarom is een marinade op basis van frambozenazijn een echte aanrader! Ontdek het recept hier

Klaar om te bakken? Go!

Alles is lekker gemarineerd en ligt klaar om te bakken, maar opeens merk je dat je vis uit elkaar dreigt te vallen… Niet met deze tip van Sophie van het Colruyt-kookteam: “Snijd je vis in stukken en prik hem op een brochettestokje. Of wikkel hem in een papillot! Wil je toch een hele vis grillen? Leg hem dan tussen een klemrooster.”

Wil je nog meer tips over hoe Colruyt jouw zomer bijzonder kan maken? Klik hier