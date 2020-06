#BijzonderZomeren Gesponsorde inhoud De zomer wordt bijzonder geroosterd. Barbecuebasics: zo steek je snel je BBQ aan! Aangeboden door Colruyt

25 juni 2020

Je vleesjes gekocht, drank ingeslagen, de gasten komen toe … tijd om de barbecue aan te steken! Maar waar te beginnen en met welk aanmaakelement? Op deze drie manieren steek je je barbecue aan als een echte pro. BBQ plezier en gesmikkel gegarandeerd en zo wordt de zomer bijzonder gebakken!

Werk met aanmaakblokjes

De manier die iedereen wel kent. Maak een torentje van je houtskool of briketten en schik er twee à drie aanmaakblokjes tussen. Steek de aanmaakblokjes aan en wacht tot het vuur overslaat op de rest. Je kolen zijn klaar als ze allemaal rood of oranje gloeien. Reken hiervoor zo’n halfuurtje.

Je vuur aansteken met een schouw

Nee, niet de schouw van je open haard, wel een kleine houtskoolschouw voor je kolen. Ook wel een houtskoolstarter genoemd. Je gebruikt hem door hem tot op de rand te vullen met houtskool of briketten. Leg er enkele aanmaakblokjes bij en steek ze aan. Er verschijnt eerst een dikke rookpluim, en daarna gaan je kolen branden. Dat gebeurt na zo’n 25 min. Als ze rood of oranje gloeien, kan je ze uitstrooien in je barbecue. Grill erop, en bakken maar!

Nog sneller, met een elektrische starter

Dit elektrisch verwarmingselement leg je tussen een hoopje houtskool (voor briketten is het minder geschikt). Steek het snoer in de stekker, je kolen branden na 15 à 20 min.

Klaar om te bakken? Go!

Nu je kolen branden, is het tijd om je vlees op het vuur te gooien! Houd er rekening mee dat dikke stukken vlees langer moeten garen. Schroei ze eerst dicht op een direct vuur, net boven de kolen. Schuif ze daarna opzij en laat indirect verder garen. Zo kan het vlees niet snel verbranden. Is je vlees klaar? Laat het dan tien minuten rusten onder aluminiumfolie.

Geen zin om lang te wachten? Sophie van het Colruyt-kookteam weet raad: “Gaar je stukken vlees op voorhand, zo nemen ze minder tijd in beslag op de barbecue. Bak ze 2/3 gaar in een voorverwarmde oven op 180 °C. Zo moet je er enkel nog een goudbruin korstje aan bakken op de grill!”

