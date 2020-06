#BijzonderZomeren Gesponsorde inhoud De zomer wordt bijzonder aperitieven Aangeboden door Colruyt

25 juni 2020

Start je barbecue met een heerlijk aperitief, zo stoom je je smaakpapillen klaar voor al het lekkers dat volgt. Met een frisse cocktail of mocktail zet je alvast de juiste toon. Zo wordt de zomer bijzonder verfrissend!

Zelf gemalen ijs maken

Je kan heel makkelijk zelf gemalen ijs maken. Leg je ijsblokjes in een propere keukenhanddoek en stamp ze fijn met een kleine hamer of een deegrol. Geef een verrassende twist aan je ijs

Of geef er een leuke twist aan!

Doe een blaadje munt, wat fijngesneden citroengras, een aardbei of andere rode vruchten in ijsblokjesvormpjes. Voeg water toe en vries in. Je gasten zullen versteld staan van je serveerskills.

Maar vergeet niet: het oog wil ook wat. Met deze drie suggesties maak jij de mooiste cocktails in een handomdraai.

• Voeg een mooi schijfje citrusfruit, een sliertje van de schil of een fruitspiesje toe aan je glas.

• Snijd een vormpje uit de schil van een sinaasappel of het vruchtvlees van een meloen en steek het op de rand van het glas.

• Liever een fleurige toets? Versier de glazen met een koordje en een bloemetje.

Dranken voor het hele gezelschap

Het is niet altijd makkelijk om je dranken koel te houden. Onthoud daarom dit handige trucje: vul een emmer, bak of kruiwagen met water, ijsblokjes en keukenzout. Roer even. Er ontstaat een chemische reactie die het koelproces versnelt. Het zout verlaagt ook het vriespunt van het water, waardoor het kouder wordt. Zo zijn al je dranken in geen tijd lekker koel.

Weet je niet hoeveel wijn je moet voorzien? Het Colruyt-kookteam weet raad: “Voor wijn is een partybox heel handig op een BBQ. Zet hem een dag op voorhand in de koelkast. Een box van 3 L bevat ongeveer 20 glazen, eentje van 5 L ongeveer 35 glazen.”

