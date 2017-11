De zaterdagavondsnack van Nathalie Meskens: heerlijke chocolade-whiskytruffels Redactie

16u03 0 Bram Debaents Nina kookt Ze zag er plots zo goed uit: stralend, sportief en goed in haar vel. Nathalie Meskens kreeg zoveel vragen over haar transformatie dat ze nu haar geheim deelt in een receptenboek. “Gezonder, maar nog steeds even lekker eten!” En wij mogen de hele week iedere dag één receptje met jullie delen. Smakelijk!

Chocolade-whiskytruffels

Bram Debaents

voor ongeveer 15 truffels

20 min. voorbereiden + 2 uur afkoelen + 30 min. afwerken

Ingrediënten :

- 130 g pure chocolade (min. 60% cacao)

- 100 ml kokosroom

- 3 el whisky (of rum, cointreau of calvados)

- 1 el ahornsiroop, agavesiroop of rijststroop (of meer naar eigen smaak)

- rauw cacaopoeder

Bereiding:

Breng de kokosroom zachtjes naar het kookpunt. Haal van het vuur en voeg de chocolade toe. Laat een half minuutje staan en meng goed door met een garde tot een glad beslag.

Voeg de whisky en ahornsiroop toe en meng alles opnieuw glad.

Voeg gerust naar eigen smaak extra ahornsiroop toe om het wat zoeter te maken. Hoe hoger het percentage cacao in de chocolade, hoe bitterder de truffels zullen smaken.

Plaats de vulling in siliconevormpjes en laat alles minstens 2 uur opstijven in de koelkast. Als je geen vormpjes hebt, kan je de vulling gewoon in de kom laten opstijven in de koelkast (minstens 4 uur) en er balletjes van rollen.

Zodra de truffels opgesteven zijn, haal je ze uit de vorm en kun je ze in cacaopoeder wentelen. Je kunt het cacaopoeder ook mengen met andere producten: maanzaad maakt het crispy, poedersuiker maakt het zoeter, kokosrasp geeft een extra bite en past goed bij de kokosroom.

Bram Debaents

‘Plan Boost’ is verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts en kost 24,99 euro. Meer informatie vind je op de website.