De wortel op de taart: Carrot Cake!

23 oktober 2019

Op zondag telt wortelcake mee als groente, toch? Ga samen met je kinderen aan de slag, want dit zoete gebak met mascarpone/vanille frosting is a piece of cake én verrassend lekker.

Het recept

Aantal: 1 taart, voor ca. 4 personen

Duur: 80 minuten (35 minuten bereiding, 45 minuten baktijd)

Dit heb je nodig

Voor de cake:

* 300 g patisseriebloem * 1 zakje Dr. Oetker Backin Bakpoeder * 1 theelepel kaneel * ½ theelepel nootmuskaat * ½ theelepel zout * 200 g donkerbruine suiker * 100 g suiker * 280 ml zonnebloemolie * 3 grote eieren * 250 g geraspte wortels * 100 g walnoten

Voor de frosting:

* 250 g mascarpone (op kamertemperatuur) * 2 zakjes Dr. Oetker Bourbon Vanille Suiker * 1 Dr. Oetker Vanillestokje

Voor de afwerking:

* 2 el gehakte walnoten * 2 el geraspte wortel

Zo ga je te werk

1. Verwarm de oven voor op 180°C en bedek een ronde springvorm (24 of 26 cm) met bakpapier.

2. Meng de bloem, het bakpoeder, de kaneel, de nootmuskaat en het zout in een kom.

3. Mix - 5 minuten lang - de eieren met de bruine suiker én de kristalsuiker tot een lichte, luchtige massa en voeg vervolgens in een straal de zonnebloemolie toe.

4. Gebruik een spatel om de droge ingrediënten uit de kom (bloem, bakpoeder, ...) onder het beslag te mengen.

5. Voeg ook de geraspte wortelen toe en meng. En doe hetzelfde met de gehakte walnoten.

6. Giet het beslag in de springvorm, zet het in het midden van de oven en bak ca. 40 à 45 min. Laat de carrot cake vervolgens volledig afkoelen op een rooster.

7. Meng met een garde of met een mixer met kloppers de mascarpone met de Bourbon Vanille Suiker.

Tip: voeg een extra vanillestokje toe voor een intensere vanillesmaak! Schraap uit en voeg toe aan de mascarpone.

Laat even rusten vooraleer je het mengsel over de carrot cake uitsmeert.

8. Werk het geheel af met wat extra walnoten en geraspte wortel en val aan!

