Zoete zondag Gesponsorde inhoud Dé winnaar op zondag: verloren brood met kriekjes

06 november 2019

Gewonnen of verloren brood. Pain perdu. French toast. Wentelteefjes... Op zondag is het tijd voor nostalgie! Geef dat wentelteefje een nieuwe ‘draai’ met kriekjes en een vleug vanille.

Het recept

Aantal: 4 stuks

Duur: 30 minuten

Dit heb je nodig

* 1 bokaal noordkrieken * 2 el kristalsuiker * 1 el Dr. Oetker Vanille Pudding * enkele druppels Dr. Oetker Vanille Aroma * 2 eieren * 150 ml melk * 1 Dr. Oetker Vanillestokje of 1 zakje Dr. Oetker Vanillesuiker * een snufje zout * een snufje kaneel * 4 dikke sneden wit brood of briochebrood * bakboter

Zo ga je te werk

Voor de kriekensaus:

1. Giet een beetje kriekensap in een kommetje en meng met de Vanille Pudding tot een homogeen papje.

2. Doe de krieken en de rest van het sap in een steelpannetje en zet op een laag vuur. Voeg de kristalsuiker toe en breng aan de kook.

3. Voeg het homogene papje toe aan de krieken. Kook een paar minuten en zet het vuur af. Voeg enkele druppels Vanille Aroma toe en zet opzij.

Voor het verloren brood:

1. Snijd de vanillestok overlangs open en schraap met de punt van een mes het merg eruit of kies voor een zakje Vanille Suiker . Doe de eieren in een mengkom en voeg de melk en de vanille toe. Klop de eieren los.

2. Dompel de sneetjes brood kort onder in het eimengsel.

3. Smelt boter in een pan en bak de sneetjes brood aan tot er een goudbruin korstje ontstaat. Bestrooi met een snufje kaneel.

4. Serveer het warme verloren brood met de lauwe kriekensaus en val aan!

