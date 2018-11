Varkensvlees Gesponsorde inhoud Dé Vlaamse klassieker: zo bereid je het perfecte varkensgebraad Aangeboden door Lekker van bij ons

23 november 2018

15u14 0 Nina kookt Kroketjes, gestoofd witloof en het perfecte varkensgebraad… Dé Vlaamse klassieker op zondag bij de familie blijft moeiteloos overeind, maar intussen vindt het sappige stukje vlees evengoed z’n weg naar de wok en scoor je er straks mee tijdens de feestdagen…

Benieuwd hoe je dat heerlijke stuk varkensgebraad perfect mals en lekker sappig serveert? Met dit stappenplan, goed voor een gebraad van 800 gram, kan het niet fout gaan…

1. De juiste tools

Eerst bak je het vlees kort in de pan. Kies hiervoor een exemplaar met een dikke bodem, zo raakt de warmte goed verspreid. Vermijd een pan met een antiaanbaklaag, een stalen of een gietijzeren pan kan veel heter worden en dat heb je nodig voor dat krokante korstje.

Zorg dat je ovenschotel, bij voorkeur een aardewerken of gietijzeren exemplaar, voldoende groot is en dat er rondom het vlees nog ruimte is om het vlees makkelijk te bedruipen met het braadvocht. Bovendien is het een aanrader om groenten mee te laten braden.

2. In de pan…

Haal het vlees 20 minuten op voorhand uit de koelkast. Laat het vetrandje aan het vlees zitten tot na het braden. Dit zorgt voor extra smaak, maakt het gebraad lekker sappig én smelt weg tijdens het braden. Verwarm de oven intussen voor op 200°C. Kruid het vlees op het allerlaatste moment en schroei het rondom kort dicht in hete boter.

3. … en daarna in de oven

Leg het vlees vervolgens in een ovenschaal en giet er het bakvet overheen. Leg er enkele klontjes koude boter en eventueel wat grof gesneden groenten bij. Draai de oventemperatuur terug naar 180°C en braad het vlees 15 minuten. Verlaag de temperatuur vervolgens naar 150°C en bak nog eens 45 tot 50 minuten. Door het gebraad op lagere temperatuur te garen, blijft het vlees stukken sappiger. Bedruip het vlees tijdens het braden regelmatig met wat braadvocht.

Opgelet: prik nooit in het vlees! Hierdoor kan er vocht ontsnappen, waardoor het vlees dreigt uit te drogen.

4. De gaartijd

Heb je een vleesthermometer, meet dan de kern en haal het vlees uit de oven bij de temperatuur die overeenkomt met jouw voorkeur:

- voor doorbakken, maar sappig vlees: 69°C

- voor rosé vlees: 67°C

- voor volledig gegaard vlees: 75°C

5. Nagaren

Haal het vlees uit de oven en laat het vervolgens nog een kwartiertje rusten op een warm bord, losjes afgedekt met aluminiumfolie. Zo kan het vlees ontspannen en verdelen de sappen zich opnieuw. Tijdens het nagaren zal de temperatuur in de kern nog 1 à 2 graden stijgen.

6. Aan tafel!

Lekker op z’n Vlaams met witloof en kroketjes erbij of ben je op zoek naar een meer verrassende combinatie met varkensgebraad? Op www.lekkervanbijons.be vind je behalve het recept voor een klassiek varkensgebraad, een varkensgebraad in panade en een varkensgebraad boulangère. Feestelijke, winterse tot gedurfde recepten om op een zondag, tijdens de komende feestdagen of gewoon door de week uit te testen.