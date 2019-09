Vlees van bij ons Gesponsorde inhoud De tafelmanieren van... Roel Vanderstukken: “De zondagse familie-etentjes bij de grootouders waren één grote schranspartij” Aangeboden door Lekker van bij ons

26 september 2019

08u00 0 Nina kookt Als kind speelde hij tussen de appel- en perenboomgaarden op de boerenbuiten van het Hageland en nu grijpt hij elk verjaardagsfeestje graag aan om uitgebreid te koken op zijn Big Green Egg. Mét een goed stuk vlees van de ambachtelijke beenhouwer om de hoek. Roel Vanderstukken (42): “Een passie voor koken die ik van mijn overgrootmoeder heb meegekregen. Haar balletjes in de tomatensaus op woensdagmiddag zijn onovertroffen!”

Hij wordt er zowaar nostalgisch van, als hij het heeft over de zondagse feestjes bij de grootouders. “Ik heb enkele heel goeie koks in de familie, onder wie mijn beide grootmoeders, die nog in leven zijn. Mijn vader had één broer met vijf kinderen en dus zat er een hoop jeugd bij mijn grootouders rond de tafel. Het oer-Vlaamse driegangenmenu: tomatensoep met balletjes, een garnaalcockail en dan een lekker gebraad met een groentekrans en kroketjes, ja. Om dan na de vanillepudding met chocomousse even te gaan uitbuiken in de zetel... en tegen dan stonden de sandwichen klaar. Dat was telkens één grote schranspartij! (lacht)”

En wanneer begon je zélf te koken?

“Dat was op kot bij mijn toenmalig lief, ik was 23 toen. Ik werkte toen al voor Wittekerke en had niet elke dag opnames, dus maakte ik het avondeten voor de medestudenten van daar. Daar ben ik vrij snel buiten de culinaire comfortzone beginnen te koken. Een van mijn eerste probeersels was bijvoorbeeld een lasagne met parmezaan, biokip en spruiten. Een experiment, maar ze vonden het toch allemaal lekker...”

Wat zet jij graag op het feestmenu?

“Ik kook vooral seizoensgebonden. Oktober start het wildseizoen en zou ik een stoofpotje van hert maken. Maar ook het witloof komt er weer aan, de spruitjes, savooikolen... fantastisch allemaal. Er zijn zoveel mooie producten bij ons. Natúúrlijk vind je in de winter nog aardbeien in de supermarkt, maar ik ga ze liever in de zomer plukken bij mijn grootvader om ze in te vriezen, dan kun je er altijd nog een coulis van maken in de winter toch?”

Nodig je graag vrienden uit voor etentjes?

“Wij hebben hier in Glabbeek een vrij uitgebreide vriendenkring en die komen geregeld langs, ja. Het zijn allemaal beginnende veertigers die hard werken en vol voor hun carrière gaan, maar tegelijk proberen om er altijd een feest van te maken. Work hard, play hard, na mijn hartproblemen twee jaar geleden is dat nog meer mijn motto. Je moet niet leven om belastingen te betalen, hé... (denkt) Weet je, vroeger werkte ik in de zomer gewoon door. Bij elke barbecue of elk tuinfeestje kon ik enkel mee aperitieven, om daarna naar de andere kant van het land te rijden voor een muziekoptreden. Nu probeer ik dat toch wat te kanaliseren...”

... en kun je zelf nog eens een barbecuefeestje geven!

“Precies. Vier jaar geleden heb ik dan ook een Big Green Egg gekocht. Met de komst van die kamado’s is barbecueën echt koken geworden. Ik heb er deze week drie gerechten met rundvlees mee gemaakt, telkens met een ander stuk vlees. Een koude bereiding, een dikke entrecote die ik afgebakken heb en daarna traag laten garen en ten slotte een stoofpotje met knolselder. Mijn lokale slager verkoopt supermals rundvlees, het is een kruising van een holstein met een of ander Portugees ras - hij wil de naam niet noemen - maar de dieren worden wél hier in de buurt opgekweekt. Ik heb voor diezelfde Big Green Egg trouwens nu ook een pizzasteen gekocht. Voor het verjaardagsfeestje van Ramses heb ik de hele middag pizza’s gebakken, waarbij de kinderen gewoon naar eigen smaak mochten toppen. Zalig!”

Waar vieren jullie dit jaar oudjaar?

“Vrienden houden dan telkens een gastronomische wandeling in het dorp, per huis een ander gerechtje en zelfs een jenevertentje tussen de fruitbomen, maar echt meefeesten zit er met ons klein mannen nog niet echt in. Op nieuwjaarsdag gaan we traditiegetrouw langs bij een van de vriendinnen. Iedereen brengt de restjes mee van de avond voordien, de heren gaan ’s ochtends vroeg nog met een halve kater naar het veldrijden in Baal en tegen vijf uur komen we terug... en staan de dames al op tafel te dansen. Die laten zich niet onbetuigd, nee (lacht). Maar ik kan evenveel genieten van de zondagse rust thuis hoor. Anne-Sophie werkt tijdens de week meestal ’s avonds in de balletschool, dus in het weekend zijn wij graag samen. Deze periode van het jaar krijg ik ook altijd zin om nog eens iets te bakken, al zijn dat maar wafeltjes of pannenkoeken. Of ik maak een keteltje soep. Thuiskomen, de deur opendoen en ruiken dat er vers eten is gemaakt, dat gevoel is onbetaalbaar...”

Winters BBQ-feest met rundvlees?

Roel heeft zich voorgenomen om zijn kamado ook ’s winters te blijven gebruiken voor een lekker stukje gegrild vlees. Tips voor het perfecte bakken (én inspirerende recepten) vind je op www.lekkervanbijons/vlees. Smakelijk!

ID-kit - ROEL

• Acteur en zanger

• Getrouwd met ex-topmodel en balletdanseres Anne-Sophie Balsing, die hij leerde kennen tijdens Sterren op de Dansvloer. Papa van Toots (4) en Ramses (8)

• Won samen met collega Kürt Rogiers in 2018 het eerste seizoen van 2 Sterren Restaurant op VTM

• Is dit najaar ook op de planken te zien met de theaterproductie Closer bij De Spelerij (première op 13 oktober)