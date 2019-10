Vlees van bij ons Gesponsorde inhoud De tafelmanieren van… Loïc Van Impe

03 oktober 2019

08u00 0 Nina kookt De jonge tv-kok Loïc Van Impe komt uit een culinaire familie: zowel zijn ouders als grootouders kunnen een aardig potje koken. Zijn mooiste jeugdherinneringen hebben dan ook te maken met lekker eten – één van zijn grootste blunders als kind trouwens ook. Koken en eten zijn zijn lust en zijn leven. En dat mag best wat kosten, getuige zijn sterrenrestaurantverslaving. “Maar ik hou ook heel erg van de eenvoud van één pot op tafel bij vrienden of familie”, benadrukt hij.

Hoe zagen jouw zondagse familiemomenten eruit?

“De zondagen brachten we vaak door bij mijn Siciliaanse peter en zijn vrouw. Zij maakten van hun huis een echte trattoria, waar de familie aan tafel ging van pakweg 10u30 tot 18u. Er stonden steeds 10 à 15 gerechten op tafel, met onder andere auberginesla, caponata (koude ratatouille), lekkere wijn erbij... Maar ik installeerde me steevast met een groot bord pasta pecorino in de zetel om naar Cartoon Network te kijken. Ik heb er nog altijd spijt van hoeveel ik toen had kunnen proeven en bijleren.”

Wat zijn de beste jeugdherinneringen aan gerechten die je wél hebt geproefd?

“Elke woensdag haalde mijn oma langs vaderskant me van de kleuter- en lagere school. Elke week aten we wortelpuree met blinde vinken en mosterd. Een rundslapje rond lekker gehakt van mijn lievelingsslager en dan de vleesjus uit de touwtjes zuigen, mmm! Bij mijn oma langs moederskant heb ik ook veel tijd doorgebracht. Haar specialiteit: goede, lang gestoofde oerbelgische kost zoals varkenswangetjes. Een perfecte steak friet. Of een simpele pasta met peterselie, look en citroen, nog altijd één van mijn favorieten. Mijn moeder werkte 25 jaar als traiteur. In de koude keuken is ze onovertroffen. Ik denk met veel plezier aan haar kreeft belle vue, haar gerookte zalm, maar mijn beste culinaire herinnering aan thuis is op een of ander manier een ficelle – zo’n dunne baguette – belegd met roomkaas, verse kruiden uit de eigen tuin en de smaakvolle tomaten uit onze serre.”

Heb jij tegenwoordig zelf zin om op zondag in de potten te roeren, na een hele week in de tv-keuken?“De zondag is meestal een luierdag na het voetbal op zaterdag en soms een paar pinten te veel. Dat betekent uitslapen met Ella, en dan de hele dag koken met wat er in huis is. Dat kan beginnen met een pasta uit de diepvries om 10u, humus om 12u, ’s avonds gefrituurde Japanse kip. En dat allemaal heel laidback vanuit de zetel met een vuile salontafel die tot maandag onopgeruimd blijft staan.”

Hoe ziet jouw definitieve feestmaaltijd eruit?

“Ik hou heel erg van de eenvoud van één pot op tafel als je onverwachts bij mensen binnenloopt, maar ook van het andere extreem. In sterrenzaken eten is een financieel zwaar uit de hand gelopen hobby van me. Ik laat de chef beslissen wat er op het bord komt. Het kan me niet schelen hoe duur het is, als het mij maar raakt en als ik er jaren later nog over kan spreken. Een van de hoogtepunten beleefde ik bij In de wulf, de vorige zaak van Kobe Desramaults. Ella had een tafel in de keuken geregeld. Ze heeft dus de hele avond niets aan mij gehad terwijl ik verbluft toekeek hoe efficiënt het team draaide en genoot van de 25 minimalistische gangen. Bij Gert De Mangeleer heb ik hetzelfde gevoel. En ik heb ook de eer gehad om twee dagen in de keuken van Peter Goossens mee te draaien. Dat was een kinderdroom die uitkwam. Het is topsport: ik was kapot na twee dagen, terwijl die mannen daar elke dag meer dan 12 uur staan.”

Twee jaar geleden bracht je bijna een half jaar in Japan door. Wat is je daar culinair van bijgebleven?

“Ik stond ervan versteld hoeveel vlees ze daar eten. Thuis eten wij maar één of twee keer vlees per week. De oorspronkelijke Japanse keuken is heel puur en simpel. Maar nu het een zeer welvarend land is, wordt het moeilijk om er als vegetariër te overleven. Het Kobe beef is natuurlijk iets dat ik niet mocht overslaan. Dat degusteren is een totaalervaring die ze daar heel serieus nemen – en dat mag ook wel als je 150 euro betaalt voor 125 g vlees.”

“Eerst krijg je een hapje van het vet, dan een soep van de beenderen. En passant komen ze de awards tonen die de koe die je aan het verorberen bent heeft gewonnen. De kwaliteit van het vlees in Japan is ongelooflijk: mooi gemarmerd, gerijpt vlees dat niet direct versneden is na het slachten.”

Wat is voor jou de definitie van een lekker stuk rundsvlees?

“Doe mij maar een steak met wat meer smaak, zoals een onglet, bavette of hampe – het stuk onder de borstlap, vergelijkbaar met de onglet. Ik ben ook zot van ossenstaartsoep. Als je een beetje ziekjes bent en je eet daarvan, ben je meteen genezen. En natuurlijk een côte à l’os en een entrecote.”

En hoe mag dat gebakken zijn?

“Rundsvlees mag voor mij in geen geval doorbakken zijn, zelfs à point vind ik erover. De smaak van het rund vertaalt zich voor mij het best saignant. Bleu chaud vind ik een beetje zonde van het vlees.”

