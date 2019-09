Vlees van bij ons Gesponsorde inhoud De tafelmanieren van... Lieve Vandenweghe: “Ik kom uit een grote familie, dus is er altijd héél veel eten tijdens feestjes” Aangeboden door Lekker van bij ons

20 september 2019

08u00 0 Nina kookt Lieve (28) blogt over avontuurlijk reizen met kinderen, sporten, mode én lekker eten. Zelf eet ze bijna 95% veggie, maar ze bakt met evenveel plezier een stukje vlees voor haar drie mannen in huis. “Balletjes in de soep is voor de jongens een feest en da’s prima, maar Finn eet net zo graag een boterham met hummus, mijn broer wist niet wat hij zag... Er moet gewoon een soort evenwicht zijn.”

“Hij zat in het zonnetje in de B&B bij mijn zus aan de Algarve en zei: ‘Hier wil ik 100 jaar worden zie!’. Lieve straalt nog meer dan anders als ze vertelt hoe gelukkig papa Jef is met zijn definitieve verhuis naar Portugal afgelopen weekend. “Hij mocht ook bij ons intrekken, maar papa heeft gewoon de zon nodig. Het leven daar is ook zo puur en natuurlijk: ’s ochtend trekt iedereen naar de markt voor verse vis, vlees en groenten. Heel inspirerend voor een foodie als ik.”

Je lijkt hetzelfde avonturiersbloed te hebben, afgaand op je travelblog...

“Oh ja (lacht). Én de Afrikaanse roots van mijn Zuid-Soedanese mama uiteraard. Elke verjaardag in onze familie is één groot feest – ik neem meestal zelfs een dag verlof om het huis van boven tot onder te versieren. Dat zit gewoon in onze cultuur: vroeger zou mijn tante de meest schitterende taart bakken, werd er geld opzij gehouden zodat de jarige kon stralen in nieuwe kleertjes en was er vooral héél veel eten. Die traditie probeer ik dan ook verder te zetten bij ons thuis. Jasper wordt er soms een beetje kregelig van. Maar als je uit een grote familie komt, staat er gewoon altijd veel eten op tafel, punt. Ik heb onder andere ook familie in Florida en Louisiana, dus als mijn zus in het land is, wordt Thanksgiving hier elke vierde donderdag van november uitgebreid gevierd. Wij proberen tradities van familie overal ter wereld te integreren in ons leven en het beste uit elke cultuur mee te nemen in ons eigen verhaal, ook met eten.”

Hebben jullie binnen de familie ook een soort ‘zondag-ritueel’?

“Ja, maar dan op zaterdag, dan ga ik met de kinderen langs bij mijn mama in Brugge. Zij kookt de typisch Afrikaanse kost en da’s meestal ook mijn enige vlees- of vismoment. Mama komt uit een heel traditioneel dorp en daar ging niets verloren, want je hád er bijna niets. Als kind moest ik altijd lachen toen ze ook de nek van een kip zat op te peuzelen, stukken die wij zouden wegsmijten, maar nu snap ik dat beter. Wij moeten hier ook veel meer from nose to tail denken in de keuken. Toevallig heb ik vorige week nog een workshop gevolgd over groenten fermenteren, nog een prima manier om voedselverspilling tegen te gaan. Ook chefs zoals Sergio Herman zijn daar heel hard mee bezig.”

Eindejaar komt eraan, wat staat er dan te gebeuren?

“We trekken samen met de ouders van Jasper naar mijn geboorteplek in Kenia, iets waar ik heel erg naar uitkijk. Het is al het derde jaar op rij dat we kerst en nieuw in het buitenland vieren. Twee jaar geleden zaten we op het landhuis en wijn-en fruitbedrijf Boschendal in Zuid-Afrika, een heel inspirerende plek voor foodies trouwens. Om middernacht gaf het personeel een verrassingsoptreden met traditionele Afrikaanse liederen en zat werkelijk iedereen te huilen, een echt kippenvelmoment.”

Hoe ziet je ideale zondag eruit?

“Jasper werkt hard, maar de zondagen zijn heilig bij ons, die houdt hij vrij voor het gezin. Op zaterdag ga ik een bakje fruit en groenten afhalen bij de bioboer hier in de buurt, lekker vers en zonder plastic verpakkingen. En op zondag genieten we van een uitgebreid fruitontbijt met homemade bananabread en granola, pistolets of kokosnoot-pannenkoeken met blauwe bessen. En die post ik dan op mijn blog, ja (lacht). Ik heb een hekel aan het woord influencer, want dat associëren mensen vaak met oppervlakkigheid, poseren met dure spullen en zo. Ik wil via Instagram vooral een positieve boodschap uitdragen, maar zo eerlijk mogelijk: een gezonde levensstijl, als mama toch nog sporten, lekker eten, de mooie en minder mooie momenten van het moederschap, inspirerende reisbestemmingen met de hele familie, maar vooral dat je als jonge mama nog kunt blijven dromen en reizen. En één enkele keer ook een politieke boodschap rond de situatie in Noord-Soedan of de strijd tegen racisme.”

Lokaal en duurzaam

Als Lieve vlees koopt voor Jasper en de kinderen, kiest ze zeer bewust voor een korte voedselketen en lokale en dus duurzame productie. De wereldkeuken met vlees van bij ons? Lees er meer over op www.lekkervanbijons.be/vlees. Smakelijk!

ID-kit - LIEVE

• Bekend van Mijn Pop-uprestaurant op VTM (restaurant Manil’s, samen met zus Mieke)...

• ... én van de docureeks Het Gezin op Eén, als dochter van Jef (95) uit Loppem, die het grootste deel van zijn leven als dokter in Afrika woonde

• Getrouwd met Jasper en mama van Finn (3) en Sun (1)

• Werkt bij Geronimo (het productiehuis van Jasper dat net klaar is met Sergio & Axel: van de kaart, dit najaar op VTM)

• Mom-influencer met meer dan 12.000 volgers op Instagram (@lievevandenweghe). Haar reisblog vind je op www.lievevandenweghe.com