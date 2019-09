Vlees van bij ons Gesponsorde inhoud De tafelmanieren van...Joey Kwan: “Ik hou van de zoetere en mildere smaak van een typisch Japanse rundvleescurry”

27 september 2019

08u00 0 Nina kookt Als haar naam niet meteen een belletje doet rinkelen, vraag je het maar eens na bij de schoolgaande jeugd in de familie. De Maleisisch-Hongkongse Joey Kwan (24) speelt het slimme meisje Kyona Wen in de razend populaire muzikale fictiereeks #LikeMe op Ketnet én toont ook graag haar Aziatische roots in de keuken...

Ze zit midden in de opnames van het tweede seizoen van #LikeMe (vanaf januari op Ketnet) en pendelt daarvoor tussen Antwerpen en Durbuy. En tussen de opnames door is ze ook nog eens begonnen aan de bacheloropleiding Film-Tv-Video op de campus Narafi van LUCA School of Arts. Daarmee is ze het creatieve buitenbeentje van de familie, want haar oudere broer is ingenieur en haar oudere zus werkt aan de KU Leuven. “Mijn ouders hadden ook liever gehad dat ik door keihard te sturen dokter of advocaat zou worden, maar nu steunen ze me volop in mijn keuze om het te maken als artiest.”

Je ouders runnen een Chinees (afhaal)restaurant. Heel veel tijd voor familiemomenten is er dan wellicht niet?

“Mijn ouders zijn inderdaad harde werkers die trots zijn op hun restaurant, en terecht. Maar aangezien het een echte familiezaak is en ik tijdens mijn jeugdjaren veel heb meegeholpen, was het zowat elke dag familiedag. Samenwerken met mijn ouders en de leuke en minder leuke momenten delen heeft voor een nóg hechtere band gezorgd in ons gezin. Zij leerden mij dat je niets voor niets krijgt in het leven en dus werk ik even hard als zij. De vrije momenten spenderen we zo veel mogelijk gezellig samen: vorige week hebben we met ons gezin nog uitgebreid het midherfstfestival (ook bekend als het Chinees Maanfeest, red.) gevierd, inclusief een glaasje champagne en - traditioneel - een stukje maancake met nootjes. Er zijn ook vrij veel Aziatische feestdagen. Lekker samen eten staat sowieso centraal in Azië. Chinese huwelijksfeesten staan bijvoorbeeld bekend om hun gigantische bruiloftbanketten.”

Ben je vertrouwd met onze Vlaamse klassiekers?

“Uiteraard ben ik opgegroeid met de traditionele Chinese keuken, maar als ik met vrienden op restaurant balletjes in de tomatensaus op de menukaart zie staan, is mijn keuze snel gemaakt, dat is echt mijn kryptonite (lacht). Als kind at ik dat ook altijd bij speciale gelegenheden. Ik ben geboren in Nederland en woon al sinds mijn twee jaar in België, maar toch voelt de Vlaamse keuken voor mij super-exotisch aan. Ik heb nog altijd het gevoel dat ik elke dag nieuwe dingen ontdek. Zo ontdekte is pas onlangs dat kroketjes ook rond of in de vorm van een dennenappel kunnen zijn. Ik dacht dat die altijd langwerpig waren!”

Laat jij je vrienden omgekeerd ook graag proeven van de oosterse keuken?

“Oh ja. Overmorgen geef ik een etentje met vrienden en ik maak tempura met groentjes en garnalen en een lekker Japans stoofpotje met rundvlees. De Japanse curry smaakt iets zoeter en milder dan de pikante Indische curry. Ik heb als kind altijd al het gevoel gehad dat ik leefde tussen twee werelden. Het merendeel van mijn familie woont nog in Azië, wat natuurlijk wel handig is als ik met vakantie wil gaan. Hongkong doet me altijd wat naar adem happen door de mensenmassa en de wolkenkrabbers. Maleisië kan ook druk zijn, maar een paar kilometer verderop zit je midden in de jungle. Maar telkens als ik terugga, is dat toch een cultuurschok. Toen ik de eerste keer als kind een drankje bestelde, kreeg ik dat geserveerd in een plastic zakje met een rietje. Héél raar vond ik dat! (lacht)”

Stoofpotje uit de wereldkeuken

ID-kit - JOEY

• Actrice en zangeres, volgde de vooropleiding Musical aan de Kunsthumaniora in Brussel

• Woont nog thuis bij haar ouders, die een Chinees (afhaal)restaurant uitbaten

• Bekend als Kyona Wen uit #LikeMe op Ketnet