De spruit is een hype in Amerika: zo maak je er zelf een heerlijke smoothie mee Bas Boerma Margo Verhasselt

22 november 2018

13u03

Bron: ad.nl 0 Nina kookt Er wordt weleens gezegd dat alles ooit terugkomt: kleding, kapsels, muziek... Maar ook groenten kunnen herontdekt worden. Neem nu de spruit. Die is hipper dan ooit in Amerika en wordt zelfs massaal vermalen tot een ultragezonde smoothie.

Waar komt de plotse liefde voor de kleine groene groentebolletjes vandaan? De Brassica-plant, waar de spruitjes aan groeien, is aan de andere kant van de Atlantische Oceaan aan een echte opmars begonnen, meent de Nederlandse spruitjesteler Jaap Bos. “Ze maken er smoothies van. Het is daar echt een hype. Vooral omdat het een gezonde koolsoort is waar weinig calorieën in zitten.”

Spruitjes als superfood, met andere woorden. Toch best een verrassing, want sinds jaar en dag wijzen kinderen de groente aan als de meest afschuwelijke op aarde. Maar nu lijkt dat imagoprobleem voorgoed verleden tijd te worden. In plaats van spruitjes tot pap te koken, gaan we dan ook op zoek naar een sexy manier om ze klaar te maken, zoals wokken, grillen en stomen.

Een gouden tip van Sandra Bekkari? “Laat je spruiten te lang garen, dan is er natuurlijk niets lekkers aan. Want net dan komt die typische kolengeur en -smaak vrij (dat geldt trouwens voor alle koolsoorten!). Probeer spruitjes eens kort te blancheren en daarna te wokken? Of snij ze fijn en bak ze even op. Heerlijk!” Of doe het op z’n Amerikaans, en maak er een smoothie van.

Hoe maak je nu zo’n smoothie? Erg simpel, haal onderstaande ingrediënten in huis en gooi ze in een blender.

- Spruiten: 60 gram (slechts korte tijd koken of roer-bakken)

- Banaan: 1 stuk

- Magere yoghurt: 150 ml

- IJsblokjes: 4 stuks

- Honing: 1 eetlepel