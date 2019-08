De reden dat het kauwen van voedsel zo belangrijk is Raquel Palla Lorden

13 augustus 2019

14u02

Bron: AD 0 Nina kookt Goed kauwen en niet schrokken. Zo luidde het ouderlijk advies. Maar waarom is kauwen op voedsel zo belangrijk? Voedingsdeskundige Patricia Schutte van het Voedingscentrum komt met het verlossende antwoord en een drietal tips.

De spijsvertering begint, in tegenstelling tot wat mensen vaak denken, al in de mond. “Hier malen de tanden en kiezen het eten fijn. In de mond raakt het eten vermengd met speeksel, waardoor het gemakkelijk wordt om het voedsel door te slikken”, zegt Schutte.

Speeksel blijkt een belangrijk onderdeel te zijn van de spijsvertering. Hier zit een enzym in, amylase, dat inwerkt op het zetmeel in voedsel. “Amylase knipt zetmeel in kleinere stukjes die daardoor gemakkelijker worden om te verteren in de spijsverteringscyclus”, vertelt Schutte. De voordelen van goed kauwen zijn dat amylase beter op het voedsel kan inwerken, wat bijdraagt aan een goede spijsvertering.”

Veel mensen wandelen tijdens het eten of kijken tv. Op deze manier ben je onbewust minder met je eten bezig dan wanneer je aan tafel zit Patricia Schutte, voedingsdeskundige

Daarnaast zorgt kauwen er ook voor dat je niet te veel eet. “Door goed te kauwen eet je minder snel, waardoor je eerder merkt dat je vol zit. Slik je het te snel door dan zou je meer kunnen eten dan goed voor je is, omdat je dit pas later voelt. Je hersenen krijgen gemiddeld pas na 20 minuten een seintje dat je verzadigd bent”, legt Schutte uit. Ook kan het goed kauwen van voedsel kleine kwaaltjes tegengaan. “Door snel te eten, of grote happen te nemen, hap je onbewust lucht naar binnen.” Dit binnenhappen van lucht kan zorgen voor meer gas in de darmen of een opgeblazen gevoel.

Tips om beter te kauwen

Ligt bovenstaande verhaal je zwaar op de maag? Dan tipt Schutte drie manieren om jezelf aan te leren beter te kauwen. Het grootste deel is hierbij bewustwording. “Het is belangrijk om met aandacht te eten zonder afleiding. Veel mensen wandelen tijdens het eten of kijken tv. Op deze manier ben je onbewust minder met je eten bezig dan wanneer je aan tafel zit.” Een andere slimme manier is om pauzes in te lassen. “Leg je bestek regelmatig neer tijdens het eten en pak het pas weer op als je mond leeg is.”

Als laatste tip geeft Schutte aan pas te drinken wanneer je mond leeg is. “Door je eten weg te spoelen met drinken kauw je minder. Hierdoor zal het eten minder in aanraking komen met speeksel wat de spijsverteringscyclus niet ten goede komt.”