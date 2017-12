De pitloze avocado met eetbare schil verovert stilaan het internet TVM

19u07 0 Instagram @hugaschnauzer Nina kookt Sinds kort verkoopt de Britse warenhuisketen Marks & Spencer baby avocado's en mensen kunnen er maar niet genoeg van krijgen. Ze lijken een beetje op een kleine courgette, en ze hebben dus geen (irritante) pit en de schil is nog eens eetbaar ook.

Deze kleine avocado’s groeien aan dezelfde boom als ‘normale’ avocado’s, alleen zijn ze niet bestoven waardoor ze geen pit hebben. Dat komt door genetische factoren en door eventuele plotse klimaatveranderingen. Ze groeien voornamelijk aan avocadobomen in Zuid-Afrika, Chili, en Israël, maar ze blijven best zeldzaam. Daarom dat ze hier bijvoorbeeld ook niet overal verkrijgbaar zijn.

De bijzondere vruchten zouden naar verluidt te koop zijn in sommige Midden-Oosten winkels in ons land, al zul je waarschijnlijk even moeten zoeken.

Introducing the avocado you never knew you needed. Our new cocktail avocados don’t have a stone and are completely edible (yes including the skin) In stores now in limited supply. 🥑🥑🥑 Een foto die is geplaatst door null (@marksandspencer) op 07 dec 2017 om 15:44 CET

Yesterday we introduced you to our stoneless avocados. Today, we have a delicious vegan recipe for eating them. Roast a handful of pumpkin and sunflower seeds on a baking tray for 10 minutes, with a pinch of sea salt, black pepper and a drizzle of oil. Slice the avocado in half lengthways. Sprinkle the seeds on top and finish with some lemon zest, paprika and Greek basil or mint. Een foto die is geplaatst door null (@marksandspencer) op 08 dec 2017 om 17:46 CET