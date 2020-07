De opmars van hybride vlees: “Vooral interessant voor mensen die hun lapje steak niet kunnen missen”

Nina kookt Na de hybride wagen hebben we nu ook hybride burgers en worstjes. En dat is exact wat je denkt: half groente, half vlees. Is dat een handige manier om onze vleesconsumptie terug te schroeven? En hoe smaakt het? Wij legden ons oor te luisteren bij fooddesigner en trendwatcher Marielle Bordewijk en namen - letterlijk - de proef op de som.

Wie naar de supermarkt gaat, kan een nieuw product in de rekken zien liggen, knal tussen de hamburgers en veggie alternatieven. Het merk ‘Meat the Champion’ lanceert namelijk zijn allereerste hybride gamma in België. Het gaat om twee soorten worsten en een burger, die voor de helft uit vlees en voor de helft uit oesterzwammen bestaan.

We horen je al denken ... Wablief, waarom zou men zo’n Frankenstein-creatie maken? Het idee is zo gek nog niet. Want uit cijfers van de vegetarische organisatie EVA blijkt dat 40 procent van de Belgen minder vlees wil eten. Vooral vrouwen en millennials lijken daarin te slagen. Mannen blijven net iets trouwer aan hun sappige biefstuk of stukje kip. Slechts 9 procent eet minstens drie keer per week vegetarisch.

Wel willen, maar moeilijk kunnen

“Er is een duidelijke trend: meer consumenten willen meer plantaardig eten”, bevestigt de Nederlandse Marielle Bordewijk. “Sommige mensen omwille van dierenwelzijn, anderen hebben praktische overwegingen. Kikkererwten zijn bijvoorbeeld goedkoper dan een biefstuk. Ook de eigen gezondheid en de duurzaamheid van onze planeet speelt mee. Mensen willen hun ecologische voetafdruk verkleinen. Minder vlees eten is dan een voor de hand liggende oplossing.”

Maar voor velen is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. “Een grote groep wil z'n impact op het milieu verkleinen, maar tegelijk verlangen ze naar een sappige filet pur. Ze vinden vlees op hun bord oh zo lekker, en de vegetarische alternatieven zijn niet hetzelfde qua smaak en bite. Vooral deze mensen zullen aan te porren zijn voor hybride vlees. Voor hen is het de gouden middenweg”, meent Bordewijk.

Die tegenstrijdigheid zie je ook vaak bij koppels. De ene wil misschien wat vaker veggie kokkerellen, terwijl de partner zich geen bolognaisesaus kan inbeelden zonder gehakt, of barbecue zonder vlezekes. Ook voor hen kan hybride vlees een oplossing bieden.

Blijvertje?

Het is in ieder geval een trend die overgewaaid komt van de VS, weet Bordewijk. “Ik ken enkele bedrijven die installaties en boerderijen bouwen om champignons te kweken. Blijkbaar is er grote vraag naar vanuit Amerika. Daar zijn ze al langer aan het experimenteren met hybride vlees. Vooral het laatste decennium worden er steeds meer burgers gemengd met oesterzwammen en andere paddenstoelen. Ook in Nederland liggen er al een tijdje hybride schnitzels en co. in de winkelrekken.”

Of het hybride vlees bij ons aanslaat, is nog koffiedik kijken. Veel hangt natuurlijk af van de smaak. En toegegeven: het is écht vergelijkbaar met de producten zoals je ze kent. Een vleesminner zal met moeite een hybride chipolata of merguez onderscheiden van the real deal. De burger zweeft daarentegen ergens in het midden. Qua textuur lijkt het op een groenteburger, de smaak leunt dan weer dichter aan bij de vleesvariant.

Qua voedingswaarden scoort het ook beter. “In verhouding zitten er minder calorieën en verzadigde vetten in. In de plaats krijg je meer vezels en vitaminen. En omdat champignons vol water zitten, lijken die burgers of worsten ook groter en ben je sneller voldaan.”

Toch is EVA nog niet overtuigd. “We vermoeden dat het maar een beperkte groep consumenten iaanspreekt", reageert Ulrike Verdonck van EVA. “Het is weliswaar een stap in de goede richting, die ertoe kan bijdragen om de dierlijke consumptie naar beneden te halen. Maar wij promoten als plantaardige organisatie geen hybride producten$. Het is volgens ons nog steeds beter om volledig voor plantaardig te gaan. Er zijn tegenwoordig heel goede plantaardige alternatieven op de markt die de smaak en bite van vlees goed benaderen. Deze producten zijn ook geschikt voor vegetariërs en vegans, én er komt geen dierenleed aan te pas.”

