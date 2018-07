De nederige avocado heeft ook een grote broer: de 'avozilla' IB

14 juli 2018

05u20

De populariteit van avocado's is de laatste jaren enorm gegroeid en daarom experimenteert de industrie ook met grotere exemplaren. Ian Groves uit Queensland in Australië verbouwt als (voorlopig) enige boer in het land zelfs 'avozilla's', niet-genetisch gemanipuleerde vruchten die maar liefst vijf keer zo groot zijn als de 'gewone' avocado's zoals wij ze kennen.

De ‘avozilla’s’, zoals de enorme avocado’s genoemd worden, komen oorspronkelijk uit Zuid-Afrika, zijn ongeveer zo groot als een mensenhoofd en wegen gemiddeld zo'n 1,2 kilo per stuk. Het zwaarste exemplaar dat Groves al geoogst heeft, woog maar liefst 1,8 kilo. Volgens de boer smaken ze hetzelfde als de kleine avocado’s, maar zijn ze íets makkelijker smeerbaar.

A Central Queensland fruit farm has started harvesting giant avocados, called 'Avozillas', that weigh more than a kilo each. @briannascully9 #9News pic.twitter.com/ffgAznH1qu 9 News Central Qld(@ 9NewsCentralQld) link

Verkoop

De gigantische vruchten worden voorlopig nog niet in de winkel verkocht, maar enkel aan speciaalzaken in Sydney, Adelaide en Perth. De boer heeft inmiddels vierhonderd 'vruchtrijpe' bomen op zijn erf in Bundaberg geplant en hoopt op termijn de enorme vruchten ook aan supermarkten te kunnen leveren en eventueel zelfs te exporteren naar het buitenland. Een vriend is een boomgaard van zo'n 2000 bomen aan het aanleggen, maar het duurt zo'n vier jaar voordat de eerste vruchten verkocht kunnen worden.

Royalties

Toch verwacht Groves niet dat iedereen nu massaal 'avozilla'-boomgaarden gaat aanleggen of massaal van avocado naar avozilla switcht. "Je mag ze niet zomaar verbouwen, je moet royalties afstaan aan het bedrijf in Zuid-Afrika dat de rechten op de bijzonder grote vrucht heeft. "Bovendien produceren de bomen per stuk niet zo heel veel vruchten. Het zal altijd een niche blijven", verwacht Groves, die het publiek aanmoedigt om vooral veel avocado's te blijven eten: "want ze zijn niet alleen lekker, maar ook gezond!"

Omgerekend zouden de giga-avocado’s - als ze op de markt komen - zo’n twaalf euro per stuk gaan kosten.