De meest indrukwekkende gerechten ter wereld die je kan bestellen via Deliveroo Timon Van Mechelen

15 maart 2018

17u13 0 Nina kookt Je kunt pizza of hamburgers bestellen, maar je kunt ook een suikerspin bestellen die je moet overgieten met kokosmelk zodat een brioche burger met karamelmousse en honingijs tevoorschijn komt. Als deel van de ‘Eat More Amazing’-campagne, die mensen aanmoedigt om eens iets anders dan anders te bestellen, heeft Deliveroo nu een lijst vrijgegeven van de meest indrukwekkende gerechten die je bij hen kan bestellen. Inclusief een gerecht van een Brussels restaurant!

1. Aziatische streetsnacks in combinatie met 's werelds favoriete comfortvoedsel - Baogo is een Brussels hamburgerrestaurant met een moderne make-over. Hun biefstuk Bao Burger combineert een Amerikaanse burgervulling met zachte zoete Bao-broodjes om de ultieme fusie van eten te creëren.

2. Sunday roast is een typische Britse traditie waarbij er uitgebreid getafeld wordt met geroosterd vlees. York Roast Co bedacht er een variant op die het beste van twee (Britse) werelden combineert: gebraden lamsvlees, groentjes en aardappelen, allemaal verpakt in een gigantische Yorkshire pudding.

3. Bij Melbourne's Long Story Short Café kun je de beruchte roze suikerspin bestellen die je vervolgens moet kokosmelk moet overgieten zodat het snoepgoed oplost. Daarmee onthul je een Siciliaanse brioche burger, overgoten met karamelmousse en honinggraatijs.

4. Liu Sa Bao, of 'vloeiende vullende broodjes' zijn donzige ballen van zoet brood gevuld met gesmolten custard. In Singapore's Canton Paradise kun je een bord van deze zoetigheden bestellen in de vorm van kleine biggetjes.

5. Zin in een dessert dat recht uit de ruimte komt? De Galaxy Milk Cake van Sugar Moo is een van de meest instagramwaardige zoete lekkernijen van Dubai - de roze melkachtige cake is omgetoverd tot een intergalactisch feest met grote scherven gemarmerde chocolade die uit het midden steken.

6. In Antwerpen is er ondertussen ook een cornflakesbar genaamd 'Cereal Heaven', maar voorlopig kun je daar nog geen ontbijtgranen van aan huis bestelllen. Bij Madrid's Cereal Hunters kan het wel. Je bestelt er dozen cornflakes afkomstig uit de hele wereld.

7. Wie zegt dat vegan food alleen maar salade en groenten bevat, heeft duidelijk nog nooit gegeten bij de Vegan Junk Bar in Amsterdam. Het diervriendelijke dieet wordt hier verheven tot een ware junkfoodrevolutie. Het restaurant biedt een scala van fantastische vlees-alternatieven aan, waaronder de Loaded VJFB-frietjes -gegarneerd met shoarma, geraspte kaas, pittige jalapeños en knoflooksaus.

8. Açaí Bowls zijn niet alleen een Instagramhit, ze zijn ook gezond én smakelijk. De Açaí Bowl van Eathos in Dublin combineert een antioxidantenrijke bessensmoothie met granola van geroosterde quinoa, passievruchten, stukjes kokosnoot, cacao nibs, bijenpollen en eetbare bloemen.

9. In Maison de la Truffe in Parijs zitten - je raadt het vast al - in elk gerecht truffels op allerlei verschillende manieren verwerkt. Hun Pastrami Croque Monsieur is bijvoorbeeld bedekt met verse zwarte truffels om een vleugje luxe aan de Parijse brunch-klassieker toe te voegen.

10. De beroemde chefkok Winson Yip heeft de traditionele Taiwanese Pineapple Puffs ananascakes in een nieuw jasje gestoken voor Hong Restaurant Yum Cha. Het eerste karakter in het Chinese woord voor ananas is "鳳" (wat phoenix betekent). Daarom worden deze kleine cakejes geserveerd in de vorm van kleine vogeltjes.

11. In het Italiaanse restaurant Verace serveren ze een pizza-hamburger, voor iedereen kortom die niet kan kiezen tussen de twee. Hoe zoiets er in godsnaam uitziet? Letterlijk een burger gehuld in pizzadeeg. Soms kan het leven toch simpel zijn.

12. Wij mogen dan wel bekend staan om onze wafels, volgens Deliveroo bestel je de meest indrukwekkende exemplaren bij Waffle Brothers in Berlijn. Je kiest er eerst een gigantische wafel uit, die je daarna met sauzen, fruit, hagelslag en topping kunt overgieten.