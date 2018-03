De meest betaalbare restaurants met een Michelinster wereldwijd Timon Van Mechelen

14 maart 2018

16u21 1 Nina kookt De tijd dat je geld met hopen moest verdienen om in een sterrenrestaurant te kunnen gaan eten, is vandaag de dag echt wel verleden tijd. Natuurlijk zijn er nog steeds dure uitschieters, maar verspreid over de wereld zijn er ook talloze adresjes met een Michelinster die helemaal niet veel kosten.

Hill Street Tai Hwa Pork Noodles (Singapore)

De specialiteit in dit noedelestaurant is Bak Chor Mee, een nogal vlezige noedelsoep. Het bevat onder andere varkenslever en sneetjes diepgevroren dierlijk vet, maar zou heerlijke smaken. Een kom kost omgerekend om en bij de 3,60 euro. “Er worden verse ingrediënten gebruikt, en de noedels en sauzen en misosoep worden er voor je neus bereid,” aldus de Michelin-inspecteurs.

#01-12 Blk 466, Crawford Lane.

Tim Ho Wan (Hongkong)

Wishing I had this dimsum spread for brekkie right now... 😭 P.S. Don't forget to order the BBQ pork buns. 👌🏻 Een foto die is geplaatst door null (@damn_delicious) op 22 apr 2017 om 17:18 CEST

Dit kleine restaurant staat dan weer bekend om hun uitstekende dimsum. Populair zijn de gestoomde hapjes gemaakt van rijstdeeg en gevuld met kip en shiitake paddenstoelen (‘Lor Mei Gai’) en de dimsums met garnalen en varkensvlees (‘siu mai’). De eiertaart is er eveens erg in trek. De inspecteurs van Michelin laten nog weten dat je niet moet schrikken voor een lange aanschuifrij. Voor 4 dimsums betaal je ongeveer 1,30 euro.

Shop 72, G/F, Olympian City 2, 18 Hoi Ting Road, Tai Kok Tsui.

Madam Goose (Xinzhuang – Shanghai)

The suburban goose that wooed #michelin . #madamegoose #michelinstar #goose #dimsum #foodporn #chinesefood #shanghaieats #shanghau #xinzhuang Een foto die is geplaatst door null (@bespokeshanghai) op 27 dec 2016 om 15:56 CET

In een winkelcentrum dichtbij het station van Xinzhuang vind je dit restaurant dat helemaal in teken van ganzen staat. Hun specialiteit is de gegrilde gans met krokante korst, kip met sojasaus en de gebakjes in de vorm van ganzen. Prijzen variëren tussen de 11 en 17 euro voor lunch en avondeten. "Topproducten die met finesse bewerkt worden, uitgesproken smaken, gerechten die op een gelijkwaardig hoog niveau bereid worden."

Suite 422, 4/F, 5001 Dushi Lu.

Tsuta Japanese Soba Noodles (Tokio)

[2018米芝蓮指南系列] 日本東京奪得米芝蓮一星既拉麵店"Tsuta 蔦"喺最新2018香港米芝蓮指南都得到推介 主要售賣招牌醬油拉麵($98)同鹽味拉麵($98)配菜包括一片叉燒 荀 大䓤等 湯底以海蜆 魚乾同雞肉熬製而成 鹽味湯底再加上橄欖醬 醬油湯底就配上松露醬同松露油 日式醬油湯底唔膩 叉燒薄切 肉味較淡猶幸都頗鬆軟 而味玉醬油拉麵($113)同味玉鹽味拉麵($113) 多左隻溏心蛋 蛋幾軟熟 亦頗入味 而拉麵加上蕎麥粉製成 質感算清爽 不過整體夾唔夾就見仁見智 而且唔係特別好同埋麵條份量極少 #2018米芝蓮_foodiexblogger 評分: 6.0/10 Tsuta 蔦 銅鑼灣登龍街18號V-Point 地下2號舖 Een foto die is geplaatst door null (@hkfoodiexblogger) op 04 nov 2017 om 15:13 CET

Fan van Japanse noedelsoep (ramen, red.)? Dan moet je langs dit adresje passeren als je ooit in Japan bent. Ze serveren er naar verluidt de lekkerste soepen en op de kaart staan zowel warme als koude varianten. Populair is de vegetarische noedelsoep met truffel. Tsuta werkt met een ticketsysteem zodat je geen uren in een rij hoeft te wachten.

1 Chome-14-1 Sugamo, Toshima, Tokio 170-0002.

Balwoo Gongyang (Seoul)

Remembering my first temple food from 발우공양 back in November. Pictured are mungbean and vegetable pancake, mandu, tofu, pickled lotus root, mushroom in gochujang and naengmyeon. 🍃 Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 feb 2018 om 14:33 CET

Balwoo Gongyang staat bekend om zijn smaakvolle ‘tempelkeuken’ die in Zuid-Korea net vaak als smaakloos word gepercipieerd. Er zijn verschillende vaste menu’s, zoals ‘het meditatiemenu’. De diepgevroren paddenstoelen met zoet-zure saus, sojabonenpasta en kimchi zijn er erg in trek. ’s Middags betaal je hier net geen 30 euro voor een lunch, ’s avonds ben je zo’n 20 euro meer kwijt.

56 Ujeongguk-ro, Jongno 1(il).2(i).3(sam).4(sa), Jongno-gu, 서울특별시

Barrafina (Londen)

So nice.... Een foto die is geplaatst door null (@chefpomme) op 09 mrt 2018 om 14:29 CET

Tapas boordevol smaak is de specialiteit van het kleurrijke en gezellige Barrafina restaurant in Londen. Denk Tortilla’s met grote garnalen, chilipeper en geroosterde kwartel met aoili, of kippenborst met pikante saus. Peer in witte wijnsaus is dan weer een dessertje dat er erg in trek is. Je bent er tussen de 20 en 50 euro per persoon kwijt.

26-27 Dean Street.

Le Pouce Pied (Cholet - Frankrijk)

Nouveau post sur le blog: https://ripassacailles.blogspot.be/2018/01/le-pouce-pied-gastronomique-cholet.html #nouveaupostblog #LePoucePied #Cholet #gastronomique #foodporn #restaurantCholet Een foto die is geplaatst door null (@ripassacailles) op 03 jan 2018 om 21:16 CET

In dit kleine restaurant in de Franse gemeente Cholet kun je genieten van de authentieke en betaalbare Franse keuken. Voor 18 euro krijg je een lunchmenu boordevol specialiteiten zoals escargots (slakken, red.), chorizo met zoete peper saus en gekonfijte eend. Bon appétit.

1 Rue du Lait de Beurre, 49300 Cholet.

Borkonyha WineKitchen (Boedapest)

Fantastic lunch today at Borkonyha in Budapest. Rabbit ragout, trout, deer, ravioli, quails, chicken and some more rabbit to share between the four of us - and the kids loved it too. The fact that the total price including some delicious Hungarian wines was a third of what we would have paid in Denmark didn't make matters any worse. Een foto die is geplaatst door null (@klausthomsen) op 17 jun 2017 om 21:13 CEST

Zoals de naam al zegt, kun je hier niet alleen goed eten, maar ook drinken. Er staan meer dan 200 verschillende soorten wijn op de drankkaart, waaronder heel wat lokaal geproduceerd. De gegrilde eendenlever met broccoli-, maïzena-, selder- en roomsoep met gepofte garnalen of de zeldzame blauwvintonijn met een salade van meloen zijn volgens de Michelin-inspecteurs aanraders. Prijzen variëren tussen de 21 en 41 euro.

Boedapest, 1051, Sas u. 3, 1051.

Meadowsweet (New York)

Aan de voet van Williams Bridge, vind je het altijd drukbevolkte Meadowsweet restaurant. Op het menu staan Mediterraans-geïnspireerde gerechten zoals Spaanse octopus, chorizo, chilipeper en broodkruimels of eend met rodekool, gepocheerde peer en een coulis van peer en druiven. Het personeel is er naar verluidt –zoals het Amerikanen betaamt – extreem hartelijk en attent.

149 Broadway, Brooklyn, NY 1121.