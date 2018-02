De leukste en lekkerste initiatieven om Tournée Minérale te overleven Timon Van Mechelen

01 februari 2018

12u48 0 Nina kookt Vanaf vandaag beginnen 88.500 geheelonthouders aan hun Tournée Minérale. Ze drinken een maand lang geen druppel alcohol. Drankmerken spelen daar natuurlijk handig op in, met talloze initiatieven zoals nieuwe ice-teas en alcohol vrij bier en cava. Een paar van die acties op een rijtje.

1. Bartender Hannah Van Ongevalle creëert 4 mocktails voor Lipton

In ice-tea zit natuurlijk sowieso al geen alcohol, maar om niet te hoeven inboeten aan die ervaring die een drankje met alcohol in met zich meebrengt, vroeg Lipton aan bartender en onderneemster Hannah Van Ongevalle om 4 mocktails te creëren op basis van hun ice-tea. Bij aankoop van twee multipacks ice-tea bij Delhaize, krijg je de receptenfolder en glas mee naar huis. Wij geven alvast één receptje.

Een Amondada

- Doe crushed ice in een glas en meng met 4 (verse) frambozen

- Voeg 3 cl Orgeat siroop (op basis van amandel) toe

- 2 cl vers limoensap

- Goed roeren

- Aftoppen met Lipton Ice Tea Peach

- Werk af met een framboos, bestrooid met poedersuiker

2. Vedett Water 0,0%

Het is keihard vals spelen, maar wel nog grappig: biermerk Vedett pakt voor Tournée Minérale uit met Vedett Water. Natuurlijk of lichtbruisend mineraalwater in een bierblik. Vanaf deze maand te koop bij Delhaize en bij verschillende drankenhandelaars voor 2,89 euro voor een 6-pack.

3. Alcoholvrije bubbels

Alcoholvrije cava is doorgaans niet te zuipen, Grán Baron hoopt daar verandering in te brengen met hun 0,0% variant. Met meer dan 30 miljoen flessen per jaar, behoren wij Belgen tot de grootste cava-drinkers ter wereld. Een lekker alcoholvrij alternatief is dan ook zeker welgekomen. Gran Baron 0.0% is exclusief verkrijgbaar bij de winkels van Colruyt voor € 4,99 per fles.

4. Fuze Tea van Coca-Cola

Al een aantal jaar drinken we massaal minder klassieke softdrinks in het voordeel van gezondere alternatieven zoals gearomatiseerde waters en suikervrije frisdrank. Dus pakte Coca-Cola vorige week uit met Fuze Tea, een natuurlijke en caloriearme thee, op basis van vruchtensap en kruiden. Niet dat er geen suiker inzit, integendeel zelfs, maar het is alleszins toch een béétje minder ongezond. Ideaal om plat water mee af te wisselen tijdens Tournée Minérale.

5. 15 alcoholvrije bieren getest

Alcoholvrij bier had lang geen al te beste reputatie: te waterig, te slap. Maar met nieuwe productiemethodes behouden 0,0%-bieren veel meer hun smaak. Zodat bierliefhebbers ook tijdens Tournée Minérale van hun favoriete drank kunnen genieten. Onze biersommelier Sofie Vanrafelghem proefde er vijftien en koos haar top drie. Je leest er hier meer over.