De lekkerste recepten op een rij voor Internationale Pizzadag Margo Verhasselt

09 februari 2019

08u10 0 Nina kookt Het is vandaag Internationale Pizzadag! Om deze heerlijke dag te vieren zetten we onze favoriete NINAkookt-recepten nog eens op een rij.

1. Pizza met verse tomaten

In plaats van tomatensaus zijn verse tomaten jouw basis van deze pizza. Versier de pizza verder met kerstomaten, fijngesneden ui en veel pijnboompitjes. Hij is helemaal klaar om te serveren als er rucola op gestrooid is.

Wat heb je nodig:

1 rol kant-en-klaar pizzadeeg

2 à 3 tomaten, in dunne plakjes

150 g kerstomaten, gehalveerd

2 rode uien, in dunne ringen

125 g mozzarella, in plakjes

40 g pijnboompitten

rucola

olijfolie

1 tl gedroogde oregano

1 tl suiker

peper en zout

Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 220 °C. Bekleed een bakplaat met bakpapier.

Stap 2: Hussel de tomaten, kerstomaten en uien met een scheut olijfolie, suiker, peper en zout.

Stap 3: Rol het pizzadeeg open op de bakplaat en bestrijk met olijfolie.

Stap 4: Beleg het deeg met de gemarineerde tomaten en uien en met de plakjes mozzarella. Bestrooi met de oregano en pijnboompitten.

Stap 5: Bak de pizza 20 minuten in de oven tot het deeg goudbruin is. Verdeel er net voor het serveren een handvol rucola over.

2. Pizza bloemkool

Deze pizza heeft het allemaal: de bodem is gemaakt van fijngemalen bloemkool, de topping van heerlijke seizoensgroenten en verse Parmezaanse kaas. En geloof ons: de knapperige bloemkoolkorst smaakt minstens even lekker als gewoon pizzadeeg.

Ingrediënten:

Bodem:

1 bloemkool, in roosjes

90 g paneermeel

40 g Parmezaanse kaas, geraspt

1 el oregano

2 eitjes

zout & peper

Het beleg:

tomatensaus/passata

60 g kerstomaatjes, gehalveerd

1 courgette, in dunne ronde schijfjes

1 rode ui, in ringen

30 g Parmezaanse kaas

10 basilicumblaadjes

1 el olijfolie

Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180 °C. Mix de bloemkoolroosjes in delen in een blender. Schep alles in een kom.

Stap 2: Voeg paneermeel, kaas, oregano, eitjes, zout en peper toe. Meng goed onder elkaar.

Stap 3: Bekleed een inoxen plaat met bakpapier. Schep er de bloemkool op en vorm een pizzabodem met de bolle kant van een soeplepel. Zet 20 minuten in de oven.

Stap 4: Snijd intussen de groenten.

Stap 5: Haal de bloemkoolkorst uit de oven. Besmeer met de tomatensaus en beleg met de groenten. Kruid met zout en peper en druppel er nog wat olijfolie over.

Stap 6: Zet opnieuw in de oven voor 10 minuten. Bestrooi met de basilicumblaadjes en Parmezaanse kaas. Serveer meteen.

3. Kleine broodpizza’s

Ingrediënten voor ongeveer 8 broodpizza’s:

1 ciabatta of stokbrood (ongesneden)

200 g mozzarella

150 g tonijn uit blik (uitgelekt, duurzaam gevangen)

1 (kleine) ui

2 eetlepels kleine olijven (ontpit, naar smaak)

1 eetlepel kappertjes (naar smaak)

Voor de saus:

4 tomaten

1 sjalot of kleine ui

1 teentje look

1/2 rode chilipeper (naar smaak)

snuif gedroogde oregano

scheut olijfolie

zout

Om af te werken:

blokje Parmezaanse kaas

pluksels basilicum

Extra materiaal:

gekarteld broodmes

Bereidingstijd: 35 minuten

Zo maak je het:

Voor de verse tomatensaus, breng een pot met water aan de kook. Verwijder de tomatensteeltjes, en snij ook het taaie stukje onder het steeltje eruit in een draaiende beweging.

Snij een kruisje in de top van elke tomaat. Dompel ze 12 tellen onder in het kokende water. Niet te lang, want het tomatenvlees mag niet ‘melig’ worden. Spoel ze meteen onder koud water en trek de schil eraf met een mesje.

Snij de tomaten in partjes en verwijder de zaadlijst uit elk stuk tomaat. Hak het vruchtvlees grof.

Pel de sjalot (of ui) en snij hem middendoor. Snipper de stukken in fijne halve ringen. Verhit een scheut olijfolie in een stoofpot op een matig vuur. Stoof de sjalotstukjes glazig.

Pel de look en plet tot pulp. Roer de look door de stovende sjalot. Voeg aansluitend de gehakte tomaten toe en roer even. Hak het stuk hete rode chilipeper in zeer fijne stukjes en doe ze in de pot. Gebruik een hoeveelheid naar smaak.

Strooi een snuif gedroogde oregano en een snuif zout over de pruttelende tomaten en laat ze nog 15 minuten garen op een zacht vuur, tot je een verse tomatencompote krijgt. Maak nu de broodpizza’s. Verwarm de oven voor tot een stevige 250 °C. Snij het brood in dikke sneden (ong. 1,5 cm breed) en druppel er een beetje olijfolie over.

Leg de sneden op een vlakke ovenschaal en rooster ze tot ze een krokant korstje hebben, terwijl ze vanbinnen nog mals zijn. Hou nadien de oven op temperatuur. Laat de tonijn uit blik uitlekken, doe het visvlees in een mengschaal en prak het in grove stukken.

Pel de ui en snipper hem in zo fijn mogelijke stukjes. Lepel op elke dikke getoaste boterham een dikke laag van de warme tomatensaus. Verdeel er stukjes tonijn over, enkele kappertjes, kleine olijven en fijne stukjes ui. Scheur de bol mozzarella in stukken en verdeel er enkele over elke broodpizza.

Schuif de broodpizza’s nog enkele minuten in de hete oven van 250 °C, tot de mozzarella gesmolten is. Spoel takjes basilicum en pluk de blaadjes los. Schaaf of rasp wat Parmezaanse kaas. Werk elke pizza af met de verse basilicum, wat pittige kaas en serveer meteen.