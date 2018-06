De lekkerste desserten om mee het Suikerfeest te vieren Liesbeth De Corte

15 juni 2018

14u05 0 Nina kookt De ramadan is afgelopen. Traditioneel wordt het einde van de vastenmaand gevierd met Eid al-Fitr, oftewel het Suikerfeest. Dat gaat gepaard met veel lekkers en vooral veel zoetigheid. Wij zochten alvast 3 typische koekjes op die je zelf op tafel kunt toveren.

Baklava

Wat heb je nodig?

400 gram noten (je kan kiezen voor amandelen, walnoten of pistachenoten, of een mengeling van de drie)

400 gram filodeeg

250 gram boter

65 gram suiker

1 theelepel kaneel

1/3 theelepel kruidnagel

Voor de siroop:

240 ml water

65 gram suiker

170 gram honing

2 eetlepels limoensap

1 kaneelstokje

Zo maak je het.

1. Ontdooi het filodeeg volgens de aanwijzingen op de verpakking. Leg er ondertussen een vochtige handdoek op zodat het deeg niet uitdroogt.

2. Hak de noten fijn en meng ze met 65 gram suiker, 1 theelepel kaneel en de kruidnagel. Laat ondertussen de boter smelten.

3. Leg - voorzichtig - 1 vel filodeeg in een bakvorm. Gebruik een borsteltje om het vel te besmeren met de gesmolten boter. Herhaal dit nog eens 7 keer, zodat je acht vellen met boter ertussen krijgt.

4. Gebruik een lepel om bovenop de velletje je notenmix te leggen. Zorg dat je een dun, egaal laagje krijgt, en leg er dan nog eens twee vellen filodeeg bovenop. Bestrijk deze twee ook met gesmolten boter. Herhaal deze stappen tot je notenmengeling op is. Je bovenste laag moet bestaan uit 8 vellen filodeeg die stuk voor stuk - je raadt het al - bestreken zijn met gesmolten boter.

5. Gebruik een scherp mes om het in stukken te schrijven. Bak ze in een voorverwarmde oven op 180 °C. Na 30 à 35 minuten moeten de stukjes goudbruin zijn.

6. Terwijl de baklava in de oven zit, kan je aan de siroop beginnen. Doe de suiker, het kaneelstokje, het limoensap, de honing en het water in een pannetje. Laat het zachtjes koken voor zo'n 7 minuten tot de mengelmoes wat dikker is geworden. Haal de kaneelstok eruit en laat de siroop wat afkoelen.

7. Haal de baklava uit de oven en bestrijk hem met de siroop. Laat dan nog 4 uur afkoelen en smullen maar!

Alle credits voor dit recept gaan naar Simple Recipes.

Ghriba koekjes met amandelen en chocolade

Wat heb je nodig?

200 gram chocolade, 70% cacao

50 gram (ongezouten) boter

100 gram kristalsuiker

2 eieren

1 theelepel vanille-extract

1/2 theelepel amandelextract

150 gram amandelpoeder

100 gram bloem

1 volle theelepel bakpoeder

1/2 theelepel zout

150 gram poedersuiker om over de koekjes te strooien

Zo maak je het.

1. Zet de chocolade en de boter in de microgolf tot het volledig gesmolten is. Voeg er dan de suiker, de eieren, het vanille-extract en het amandelextract aan toe en meng het tot een gladde, romige massa. Doe dan de amandelpoeder, bloem, bakpoeder en het zout erbij tot je een goede mengeling krijgt. Bedek de kom met plastic folie en laat het 2 uur (of een hele nacht) in de koelkast staan.

2. Maak ronde balletjes van het deeg en wentel ze door de poedersuiker. Leg de balletjes dan op een met bakpapier beklede bakplaat. Duw de koekjes in het midden een beetje plat met je duim voor een traditionele Marokkaanse vorm.

3. Plaats de bakplaat in een voorverwarmde oven op 180 °C. Bak ze ongeveer 10 tot 15 minuten, tot de koekjes een hard korstje krijgen, maar nog warm en zacht zijn vanbinnen.

4. Haal de koekjes voorzichtig uit de oven en laat ze afkoelen op een rooster.

We baseerden dit recept op een bereiding van My Moroccon Food.

Kleicha

Wat heb je nodig?

100 gram fijngemalen amandelen

140 gram rijstmeel

1 theelepel zout

6 theelepels kokosolie

4 eetlepels honing

1/4 theelepel kaneel

1/4 theelepel kardemom

2 eetlepels melk

Voor de vulling:

140 gram dadels

1/2 theelepel kaneel

1/2 theelepel kardemom

1 theelepel cacaopoeder

4 tot 8 eetlepels water

Sesamzaadjes

Zo maak je het.

1. Meng de fijngemalen amandelen, het rijstmeel, zout en de kruiden in een grote kom. Voeg er de gesmoltenkokosolie en honing aantoe, en meng tot je een deeg krijgt. Als de mengeling niet goed plakt en in brokjes blijft vallen, kan je er een beetje melk aan toevoegen.

2. Laat het mengsel 30 tot 60 minuten in de koelkast staan.

3. Ondertussen kan je de dadels, de kruiden voor de vulling, het cacaopoeder en een klein beetje water in een pannetje doen. Zet de pan op het vuur en plet de dadels met een houten lepel. Voeg er stilletjes aan water aan toe tot je een gladde, dikke mix hebt.

4. Haal de deeg uit de koelkast en leg het op een vel bakpapier. Leg er een tweede vel op en rol de deeg uit tot je een rechthoek krijgt.

5. Smeer de vulling over de deeg, maar laat de randjes vrij.

6. Rollen maar! Gebruik eventueel het bakpapier tot je een soort van worstje krijgt.

7. Snij de rol in stukjes. Die mogen een paar centimeter dik zijn.

8. Leg de stukjes op een met bakpapier beklede bakplaat en bestrooi de koekjes met sesamzaadjes.

9. Laat ze nog 20 minuten bakken in een voorverwarmde oven van 180°C.

10. Laat ze achteraf nog eventjes afkoelen. En dan: smakelijk!

Dit recept vonden we bij Nadia's Healthy Kitchen.