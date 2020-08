Elke dag vers Gesponsorde inhoud Dé healthy snack voor zoetebekken: muffins met havermout, dadels, banaan en framboos

31 augustus 2020

Wil je jouw kinderen havermout leren eten? Verstop de superfood in zalig zoete muffins. Ideaal als ontbijt, tussendoortje of dessert. And the best part? Er komt geen boter of extra suiker aan te pas, dus zoon- en dochterlief kunnen er naar hartenlust van smullen (en jij ook!).



Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 rijpe bananen

150 g frambozen

50 g dadels zonder pit

4 eieren

1 tl bakpoeder

200 g havermout

100 ml (soja)melk

boter

zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Doe de havermout in een blender en mix fijn.

2. Mix de bananen met de dadels in een blender glad. Klop de eieren met de melk en een snuf zout los. Spatel er het bananenmengsel onder.

3. Roer de gemixte havermout en het bakpoeder onder het bananenmengsel. Schep er voorzichtig 2/3de van de frambozen onder.

4. Schep het beslag in muffinvormpjes en zet 25 minuten in de oven. Laat de muffins afkoelen en werk af met de resterende framboosjes.

