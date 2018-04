De grote guacamole-test: Latinokoks testen twaalf supermarktvarianten Stefan Vanderstraeten

14 april 2018

16u46 0 Nina kookt Welke 'verse guacamole' uit de warenhuizen het natuurlijkst en het lekkerst smaakt? Dat vroegen wij aan twee even frisse Vlaamse latino's: Xiomara (33) en Pierre Baltodano (30) van de Mexicaanse burritobar-keten DONKI. "Lookpoeder en tomaat horen niet thuis in deze avocadodipsaus."

1. Boni (Colruyt): "Lekkere smaak, goede textuur"

€ 2,39 (200 g) - € 11,95/kg.

Pierre: "Een van de weinige producten die naar échte guacamole geurt. De beste van allemaal."

Xiomara: "Hij glanst zelfs mooi. Daarnaast is de smaak licht pittig, aangenaam en evenwichtig. De stukjes gele en rode paprika zitten dat niet in de weg. Ook is deze guacamole veel minder zuur dan de rest."

Pierre: "De textuur is ook beduidend beter, met voldoende grote 'chunky' stukjes avocado. Deze guacamole doet je zelfs even twijfelen of het om versbereide gaat."

