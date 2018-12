De gezondheidsvoordelen van aardbeien (en andere onzin) Marie-Louise Hoogendoorn

10 december 2018

Nina kookt Online vind je regelmatig artikelen die koppen: de gezondheidsvoordelen van kiwi, citroen of aardbeien. Allemaal onzin, vindt voedingswetenschapper Liesbeth Smit. Eet gewoon 2 stuks fruit per dag.

Als je online gaat zoeken vind je dat er diverse, specifieke gezondheidsvoordelen zijn van het eten van aardbeien. Zo zit de vrucht boordevol vitamine C, wat goed is voor je weerstand is, je huid en haar.

Aardbeien bevatten daarnaast foliumzuur, oftewel vitamine B11, wat belangrijk is voor de groei van het lichaam en voor de aanmaak van rode en witte bloedcellen. Vooral zwangere vrouwen zijn hierbij gebaat, want die hebben vaak een tekort.

Tot slot zijn aardbeien een bron van kalium. Kalium is belangrijk voor een goede bloeddruk, en het regelen van de vochtbalans in het lichaam, wordt gesteld op Gezondheidsnet.

Zogenaamd speciaal

“Hier kan ik heel kort over zijn”, zegt voedingswetenschapper Liesbeth Smit, als haar gevraagd wordt naar de gezondheidsvoordelen van aardbeien. “Aardbeien zijn fruit, en fruit is gezond. Al die specifieke voordelen die aan één voedingsmiddel worden toegeschreven. Dat is onzin. Er zijn geen specifieke voordelen. Gezondheid gaat om je hele eetpatroon, en niet of je wel of niet aardbeien eet.”

Alles wat je eet bevat wel wat vitaminen. Maar, om daarom te zeggen dat een voedingsmiddel zoals aardbei gezonder is dan ander fruit, is niet terecht. Deze insteek wordt ook gebruikt om de zogenaamde superfoods aan de man te brengen, stelt Smit.

“Variatie, daar draait het om. Zorg er gewoon voor dat je 2 stuks fruit per dag binnenkrijgt, of dat nu aardbeien zijn, of een appel, en dan weer een kiwi. Dat maakt niet uit. Als je maar afwisselt. Alleen dan krijg je de voedingsstoffen binnen die je nodig hebt.”

Andere nonsens

Aardbeien zijn in België bijna het hele jaar verkrijgbaar. De aardbeien van eigen bodem zijn niet altijd verser en om die reden gezonder dan aardbeien die van verder komen. “Als je praat over het afnemen van de voedingswaarde, praat je echt achter de komma. Dat verschil is er niet, of is bijzonder klein, en zal geen effect hebben op je algehele gezondheid.”

Bij het invriezen van aardbeien behoud je vitaminen. Daarnaast zijn er nog meer voordelen, volgens Smit. “Bevroren aardbeien kun je het hele jaar door eten, ze bederven bijna niet, en zo ga je ook nog eens voedselverspilling tegen.”