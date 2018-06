De gezonde BBQ van Sandra Bekkari: smaakvol én light Sandra Bekkari

10 juni 2018

10u00 0 Nina kookt Samen in de tuin of op het terras tafelen tot de zon ondergaat? Het barbecueseizoen is het toppunt van zomerse gezelligheid. Jammer genoeg merk ik dat al die culinaire tuinfeesten sommigen ook aardig wat kilostress bezorgen. Terwijl dat nergens voor nodig is! Je kan namelijk ook perfect schuldgevoelvrij barbecueën. Deze week toon ik je hoe.

• Probeer eens vis op de barbecue. Gril een vis in z’n geheel of ga voor een filet in papillot. Maak een pakketje in aluminiumfolie met wat groenten, verse kruiden en een scheut olijfolie erbij. Ook leuk: gemarineerde gamba’s of coquilles op een spiesje!

• Overdrijf niet met vette vleessoorten. Kies vaker voor een kwalitatief stukje biefstuk, kipfilet, kalkoen of varkenshaasje. Beperk bereid BBQ-vlees zoals worsten en balletjes.

• Maak je eigen marinades: in die uit de winkel zit vaak veel suiker, thuis kan je een heel pure versie bereiden met olijfolie en (verse) kruiden.

• Een Sanabord bestaat ook tijdens een barbecuepartijtje voor minstens de helft uit groenten. Om voor wat variatie te zorgen, vul je de salades en rauwe groenten aan met gegrilde groenten. Pluspunt? Gegrilde groenten zijn zo smaakvol dat je er geen extra sausjes bij nodig hebt. Groentetoppers op de BBQ zijn: paprika, courgette, aubergine, tomaat, jonge worteltjes, (groene) asperges en champignons. Gril de groenten in plakken, prik ze op spiesjes of stop een lekker afgekruide mix van gesneden groenten in een pakketje aluminiumfolie.

• Vervang stokbrood met knoflookboter en pasta of aardappelsalades door gepofte (zoete) aardappelen in aluminiumfolie of door een voedzame tabouleh van quinoa.

• Er is meer dan mayonaise en cocktailsaus. Barbecue je thuis, dan kan je heel eenvoudig zelf sausjes maken. Een gezonde yoghurtdressing, huisgemaakte ketchup, knoflooksaus of tartaar op basis van volle of Griekse yoghurt, hummus, pesto, tzatziki of guacamole? Keuze genoeg.

• Als gezonde en licht verteerbare afsluiter gril je fruit op de barbecue. Met ananas, perzik en nectarines scoor je altijd.

Drie recepten van Sandra Bekkari cadeau!

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN