De eeuwige struggle: 6 tips voor wanneer je dat verdomde deksel niet van de pot krijgt Stéphanie Verzelen

31 juli 2020

We stonden allemaal al eens oog in oog met een pot die gewoon echt. Niet. Open. Wil. Stop met je schijnbaar zwakke armspieren te vervloeken en werp die pot nog even niet uit frustratie tegen de grond: wij verzamelden zes tips die komaf maken met dat dekselse deksel.

1. Lepeltje, lepeltje

Selecteer de stevigste lepel uit je bestekschuif en ram hem tussen het deksel en de pot in. Duw telkens met de lepel het deksel wat omhoog en ga zo de hele rand rond, tot je hoort dat het vacuüm ‘popt’. Daarna zou je met gemak het deksel moeten kunnen losdraaien.

2. Houten lepeltje, lepeltje

Zo handig, die lepels! Deze keer neem je een houten exemplaar, hoe groter en steviger, hoe beter. En daarmee sla je als een gek op het deksel van de pot tot je de ‘pop’ van het vacuüm hoort. Een handige methode voor wanneer je wat agressiviteit kwijt wil.

3. Met harde hand

Het is een klassieker, maar of de methode werkt of niet, zit ’m in de details. Houd de pot met je niet-dominante hand ondersteboven, onder een hoek van vijfenveertig graden. Sla dan zo hard als je kan met je vlakke hand tegen de onderkant van de pot, recht in het midden, tot je het vacuüm breekt. Nog eentje waarin je al je agressiviteit kwijt kan, quoi. Of toch alleszins al je frustraties met die stomme pot.

4. Feeling hot, hot, hot

Schiet je eigen kracht tekort, doe dan beroep op de kracht van de ‘wetenschap’. Vul een grote kom met heet, maar niet kokend water, houd de pot ondersteboven, zet hem zo enkele minuten in de kom en laat de wetten van de fysica werken. Door de warmte verhoogt de luchtdruk in de pot, waardoor het deksel minder aangezogen wordt. Maar vooral: door de warmte van het water zet het metalen deksel een tikkeltje uit. Et voilà, los deksel.

5. Nog meer hitte

Geen tip voor kleine kindjes, dit. Maar hitte is echt een goede hulp bij dekselnoodgevallen – om de redenen die we hierboven al uitlegden. Nog een optie is om met je haardroger het deksel op te warmen gedurende zo’n dertig seconden. Ben je een echte waaghals, dan kan je een aansteker gebruiken. Let wel op: het deksel kan erg heet worden (duh). Dus gebruik een handdoek wanneer je achteraf het deksel wil losdraaien en laat het liefst ook eventjes afkoelen.

6. Extra portie grip

Nu besef je weer waarom te veel handcrème smeren niet altijd een goed idee is: grip krijgen op dat metalen deksel met die zachte handen van je is mission impossible. Probeer eens met een hulpmiddel. Die rubberen handschoenen waarmee je de afwas doet, bijvoorbeeld. Je kan ook een dikke rubberen elastiek rond de buitenkant van het deksel bevestigen – hoe strakker die vastzit, hoe beter – om zo het deksel beter vast te kunnen grijpen. Is het echt hopeloos? Dan kan je desnoods investeren in een universele dekselopener.