De beste spaghetti bolognese van Vlaanderen? Onze reviewer Lara ging proeven bij Pee Klak in Strombeek Lara Laporte/Spaghetti Blogonaise

16 september 2020

18u27 2 Nina kookt “Bolognese is mijn favoriete gerecht en mijn absolute maatstaf voor de kwaliteit van een restaurant”, aldus Lara Laporte. Daarom richtte ze de blog “Bolognese is mijn favoriete gerecht en mijn absolute maatstaf voor de kwaliteit van een restaurant”, aldus Lara Laporte. Daarom richtte ze de blog Spaghetti Blogonaise op, waarop ze de Italiaanse klassieker beoordeelt. Speciaal voor NINA gaat ze in heel Vlaanderen rond langs eethuisjes waar ze volgens de NINA-lezers de beste spaghetti bolognese serveren. De tip die we het meeste binnenkregen? ‘In de Patattezak bij Pee Klak’ in Strombeek. Great spaghet or regret?

Pee Klak: de bruine kroeg, the myth, the legend. Op het eerste gezicht een doorsnee café, afgezien van de lange rij die zich standaard voor de deur bevindt. Binnen bots je op muren vol sfeerbeelden en vintage posters, mensen dicht op elkaar gepropt om uit elke vierkante centimeter het maximum te halen en obers die zich een weg door de drukte banen. Achterin bevindt zich het kloppende hart: de keuken waar dagelijks ettelijke liters van de fameuze 'Pee Klak’-saus het licht zien. Het gonst er van de gezelligheid.

Ik woonde lang enkele huizen verder, dus het was een vaste go-to met familie en vrienden. Er ging geen maand voorbij dat ik er niet eens zat

Ik woonde lang enkele huizen verder, dus het was een vaste go-to met familie en vrienden. Ik zat er minstens één keer per maand. Het verdriet was dan ook groot toen we besloten te verhuizen. Weg was de tijd van aanschuiven in de fast lane, het makkelijk parkeren aan eigen huis en de nog makkelijkere take-out op luie avonden.

Waarom stond hét bekendste spaghettirestaurant van Vlaanderen dan nog niet op de blog? Wel, sinds de verhuis ben ik er simpelweg niet meer geraakt. Maar speciaal voor NINA keerde ik dus met veel plezier eens terug naar onze goeie ouwe spaghettikeet.

De spaghet?

Een no bullshit bord spaghetti met weinig franjes: dunne slierten, de beroemde bolognesesaus, afgewerkt met een stevige berg geraspte kaas. Ik was - en ben nog steeds - gigantische fan van hun kaas. Zo fijn geraspt dat ‘ie heerlijk smelt op de tong. Maar bon, we zijn hier uiteraard voor de saus.

De saus is goed gekruid en heeft een lekkere zoete nasmaak, al mis ik wel een beetje het zurige van de tomaat

‘Pee Klak’-saus is zo’n hype die de mensen verdeelt: je houdt ervan of je vindt het maar niets. Ik schaar mij achter dat eerste kamp, aangezien het lang mijn favoriete spaghetti was. We hebben hier te maken met een vlezige bolognese: meer gehakt, minder groentjes. En dan vooral fijngesneden ajuin en wortel - I like. De saus is goed gekruid en heeft een lekkere zoete nasmaak, al mis ik wel een beetje het zurige van de tomaat.

Voor 12 euro krijg je een ‘normale’ portie, waar mijn gezelschap en ik al moeite mee hadden om op te krijgen. Zij die de maxi dus succesvol trotseren: respect.

Samengevat?

Een herkenbare, lekker vlezige bolo die jarenlang mijn favoriet was. Must-try voor elke spaghettilover: tot welk kamp behoor jij?

Speciaal voor NINA gaat Lara langs bij enkele Belgische eetadresjes om er spaghetti bolognese te proeven. Volgende week aan de beurt: The Fox Pub in Aalst. Heb jij een aanrader die ze zeker moet uittesten? Of ben je overtuigd dat jouw favoriete restaurant de beste bolo serveert? Laat het ons weten en stuur een mailtje naar liesbeth.de.corte@dpgmedia.be. Wie weet sturen we Lara erop af.

