De beste koffie drink je in Gent, de lekkerste cocktails in Hasselt en eten doe je in Antwerpen Timon Van Mechelen

Gisterenavond werden de Venuez Hospitality Awards uitgereikt in het casino van Knokke-Heist door Véronique De Kock. Magazine Venuez zet elk jaar Belgische ondernemers en hun 'hospitalityzaken' in de kijker. Gent viel maar liefst zes keer in de prijzen, Antwerpen kon vijf nominaties verzilveren, Hasselt twee.

In de jury zaten onder andere Venuez-uitgever Vincent Degroote, trendwatchers Kate Stockman en Tom Palmaerts en journalisten Debbie Pappyn en David De Vleesschauwer. Na een bezoek aan alle zaken en na overleg aan de hand van enkele strenge selectiecriteria, kozen zij de winnaars:

Best Restyling: Fou d’O (Gent)

Een zaak die een volledige metamorfose onderging. De ondernemers gaven een innoverende en hedendaagse look om hun zaak up-to-date te houden.

In restaurant Fou d’O vind je volgens de jury geen té hippe spielereien die je snel beu bent, maar mooie, tijdloze materialen en sfeervol, discreet licht. Het restaurant gonst volgens hen van bedrijvigheid en het team blijft in alle omstandigheden en drukte bijzonder vriendelijk en professioneel. "Fou d’O is een voorbeeld van een geslaagde, hedendaagse facelift van een succesvolle zaak, die na de verbouwing alleen maar populairder is geworden."

Dare Devil: Amélie + Moi (Gent)

De jury beoordeelde op concept en de manier waarop ze de industrie inspireert. Een verrassend concept dat past bij het huidige tijdsbeeld.

"Amélie + Moi is een concept dat een heel specifiek doelpubliek voor ogen heeft. Gewaagd, vernieuwend, maar zeker ook een gat in de markt. Het concept brengt mensen samen, laat hen van elkaar leren & laat hen gewoon gezellig samen zijn. (nvdr: Amélie + Moi is een sociaal en duurzaam experience café, met food en drinks op kindermaat en met aandacht voor zwangere en pas bevallen mama’s en een winkel met duurzame kinderkleding en speelgoed).

Best Hotel Concept: 1898 The Post (Gent)

Hotels werden beoordeeld op originaliteit van het concept, innovatie, uitstraling en functionaliteit van zowel de publieke ruimtes als de hotelkamers.

"Het beste ‘hotel concept’ van dit jaar brengt een stukje Londen of New York naar het hart van deze stad. 1898 The Post is geen kil designhotel maar ééntje met een decor waarin alles klopt en met een luxueus nestgevoel in een unieke historische setting. Een mooie aanwinst in het hotelwezen, niet alleen voor Gent maar voor heel België."

Instagram @zannierhotels 1898 The Post

Best Bar Concept : Bar Palmier (Antwerpen)

Concept, uitstraling en werkbaarheid van de bar werden beoordeeld.

"Het aanbod van alle nominees in deze categorie werd grondig geanalyseerd, de sfeer opgesnoven, de inrichting beoordeeld en er werd streng toegekeken op de al dan niet hartelijke ontvangst. Bar Palmier koos met de juiste soundtrack en verdiende daarmee extra punten."

Best Restaurant Concept: Soma (Antwerpen)

De vakjury beoordeelde op basis van uitstraling, afwerking en karakter. Er werd gelet op interieur en doelgroep, evenals het aanbod van food & beverage. Om kans te maken op de award van Best Restaurant Concept, is er meer nodig dan enkel een goede keuken en dito bediening.

"Dit jaar koos de jury voor een concept dat niet rond één werelddeel of keuken draait maar rond symmetrie. Deze symmetrie vertaalt zich in de gerechten, nationaliteiten maar ook in de zaalindeling. Vooral de ode aan hun muzes, hun originele presentatie en de ziel van deze jonge ondernemers, maken van Soma dé ontdekking van het jaar. De mensen achter dit concept slagen er moeiteloos in alle zintuigen te prikkelen en hun nationaliteiten te mixen."

Best Design: 1898 The Post (Gent)

Deze categorie focust zich op het design en interieur van de hospitalityzaak.

"De Best Design award gaat dit jaar naar een zaak die maximaal rekening heeft gehouden met de aanwezige architectuur en omgeving van het gebouw. Resultaat is een tijdloos karakter dewelke perfect past in de setting. 1898 The Post biedt haar bezoeker die uitzonderlijke totaalbeleving waar elke hospitality zaak naar streeft. De jury noemt de winnaar 'een unicum' en heeft het over perfectie in stijl, architectuur & beleving."

Best Cocktailbar: Koks & Tales (Hasselt)

De beoordeling gebeurde op basis van concept, uitstraling en werkbaarheid. Daarnaast ging de aandacht ook naar het productaanbod en de kwaliteit van de dranken, kennis, omgeving en sfeer.

"Koks & Tales begrijpt precies wat hospitality is. Het is een bar waar je avontuurlijke cocktails kan ontdekken, maar waar je ook kan genieten van heerlijke klassiekers met een eigen twist. Het jurybezoek werd ervaren 'alsof men in deze bar iedereen freewheelend wil laten meegenieten van hun kunst'. De jury wil voor deze zaak met plezier opnieuw en opnieuw afzakken naar een minder grote stad om te genieten van de heerlijke creaties en grenzeloze hospitality."

Facebook Koks & Tales Koks & Tales in Hasselt

Best Hospitality Concept: Black Smoke (Antwerpen)

In deze categorie gaat het om de zaak die een ijzersterk en trendbepalend concept heeft neergezet.

"Black Smoke is een samenwerking tussen 'niet voor de hand liggende partijen'. Met deze zaak is Antwerpen een absolute hotspot rijker. ‘Hotspot’ mag je letterlijk nemen: want waar rook is, is vuur in dit BBQ-restaurant. Wat een onmogelijke plek leek (de centrale toren op de site van Stadsbrouwerij De Koninck), werd door de interieurarchitect en team op een meesterlijke manier omgevormd tot een kosmopolitische oase. 3 functies in één, elk op een originele manier ingevuld: bar, restaurant én rooftop."

Best Coffee Concept: Het Moment (Gent)

De genomineerden werden beoordeeld op kwaliteit van het product en kennis van zaken. Vandaag verwachten de koffie- en theeliefhebbers meer dan enkel barista kunsten.

"Hospitality staat meer dan ooit ook in een coffee concept centraal. De klant verwacht een warm huiselijk gevoel. Het Moment slaagt er in een juiste portie rock’n roll te brengen, en dat in een vrij klassieke inrichting."

Best Bartender: Dieter Van Roy (Belroy’s Bijou) (Antwerpen)

Juryleden: Paul Morel – Remy Savage – Vincent Degroote

“Dieter Van Roy is een toonbeeld van professionaliteit, kunde, geduld & smaak - die hij dan ook nog eens op het juiste moment serveert. Hij koos ervoor om ons tijdens de competitie te benaderen in performance, creatie en interactie en etaleerde daarbij de beste techniek en de meeste maturiteit.”

Best Barista/Lattista : Valentine Wanders (Het Moment) (Gent)

Juryleden : Peter Hernou – Bart Deprez (Viva Sara) – Marc Daniels (Kaffabar- Best Barista/Lattista 2016)

“De creativiteit en kennis van barista/lattista Valentine kwam volledig tot zijn recht in de finale van de wedstrijd. Voor haar “Signature Beverage’ maakte ze een eigen versie op de Espresso Martini. De dubbele kick van de wodka en espresso was mooi in balans met de perfecte hoeveelheid suikersiroop en melk.”

Rookie of the Year: Dennis Broeckx (L’épicerie du cirque, MOSS, Racine, Bar Palmier) (Antwerpen)

Venuez beloonde een jonge, gedreven entrepreneur met de Rookie of the Year Award.

"Dit jaar gaat die award naar Dennis Broeckx. Met zijn focus op zero food waste, groenten en gerechten om te delen herdefinieerde deze Rookie de klassieke fine dining keuken. Bij hem staat de natuurlijke smaak van het product centraal: what you see is what you get! Getalenteerd, ondernemend, gepassioneerd maar ook een echte ‘hospitality rebel’. "

Facebook Rosch Glenn Rosch en Nicole Schellekens van Rosch.

Culinary Talent of the Year: Glenn Rosch & Nicole Schellekens (Rosch) (Hasselt)

Deze award gaat naar vernieuwend, culinair talent onder de 35 jaar dat het afgelopen jaar opviel door een eigen zaak te beginnen, de bestaande zaak te vernieuwen of in de kijker liep met zijn/haar gerechten of visie.

"Dit jaar is die award voor een tandem: Glenn Rosch & Nicole Schellekens. Ze openden een kleinschalig restaurant ‘Rosch’ waar passie en gezelligheid samen komen én centraal staan. Ze brengen een à la carte menu vol smaaksensaties en pure gerechten. Glenn imponeert vanuit zijn open keuken met smaakvolle gerechten, terwijl Nicole de gasten laat genieten van sublieme desserts en een vlekkeloze bediening."

Entrepreneur of the Year: Dimitri De Cuyper

De prijs gaat elk jaar naar de professional die het afgelopen jaar een unieke performance heeft neergezet met een onderscheidende visie op het gebied van gastvrijheid en stijl.

"Dit jaar gaat de titel naar Dimitri De Cuyper van onder andere Brasserie Pakhuis (Gent), Dock’s Café (Antwerpen) en La Quincaillerie (Elsene). Met zijn groep ontwikkelde hij een aantal typische en onderscheidende horecaconcepten in ons land en ze zijn al jaren zeer succesvol. Hij blijft bovendien investeren en vernieuwen. Naast het leiden van een zeer succesvolle hospitality groep, is deze ondernemer ook actief in de directe productie en zorg van eigen kwaliteitsproducten. "