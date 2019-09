De Beste Bakker in jouw keuken: zo maak je de heerlijke vegan cake van Lorentia Nele Annemans

26 september 2019

14u06 2 Nina kookt Gisteren kon je kijken naar de vierde aflevering van Bake Off Vlaanderen. Daarin strijden 10 kandidaten om de titel van Beste Bakker 2019. Begon jij ook al te watertanden bij het zien van hun heerlijke baksels? Elke week schotelen we ons favoriete recept voor waar je ook thuis mee aan de slag kan gaan. Vandaag: de vegan chocolatefudgeboozecake van Lorentia.

Deze week was het botanische week in Bake Off Vlaanderen. Voor de eerst opdracht maakten de kandidaten een zoete vegan cake. Daarbij mochten ze uiteraard geen enkel dierlijk product gebruiken, maar moesten ze ook minstens een dierlijk bestanddeel vervangen door lekkere groenten of fruit. Daarvoor kregen ze 2,5 uur. Onze favoriet was de vegan chocolatefudgeboozecake van Lorentia.

Ingrediënten:

Chocolatefudgecake:

- 360 ml amandelmelk

- 180 ml Baileys amandel

- ciderazijn

- 350 gr fijne suiker

- 225 ml zonnebloemolie

- 2 tl vanille-extract

- 345 gr bloem

- 120 gr cacaopoeder

- bakpoeder (1 zakje)

- baking soda

- snuifje zout

- 1 geplette rijpe banaan

Vegan botercrème met koffiesmaak:

- 450 gr vegan boter op kamertemperatuur

- 1.200 gr poedersuiker

- 6 gr cacaopoeder

- 5 gr espressopoeder

- 15 ml vanille-extract

- 45 ml Baileys amandel

- snuifje zout

Ganache-drip:

- 225 gr vegan chocolade

- 270 ml Baileys amandel

Afwerking:

- rood fruit: aardbeien, blauwe bessen, bramen, rode besjes, frambozen…

- bladgoud

Zo ga je aan de slag:

De Baileyschocolatefudgecake wordt gemaakt met een koffiebotercrèmevulling

1. Verwarm de oven voor op 180 graden.

2. Meng de amandelmelk samen met het ciderazijn.

3. Voeg hier dan de Baileys aan toe samen met de suiker, olie en vanille.

4. In een grote kom meng je dan het bloem, cacaopoeder, bakpoeder, baking soda en zout samen.

5. Dan meng je de droge ingrediënten samen met de natte. Op het einde plet je een banaan en voeg je deze toe aan het mengsel. Laat dit goed mengen in de elektrische keukenrobot.

6. Doe dan bakpapier in je bakvormen en giet het mengsel in de twee of drie bakvormen (naar keuze).

7. Bak de vormen 30 minuten in de oven.

8. Check met een tandenstoker of het midden gebakken is.

9. Haal ze uit de oven en laat ze afkoelen.

Ganache:

1. Doe de vegan chocolade in een kom.

2. Warm de Baileys op in de microgolfoven. Meng de chocolade met de warme Baileys en laat smelten. Goed mengen tot je een mooi geheel hebt.

Koffiebotercreme:

1. Zeef de suiker, cacaopoeder en de espressopoeder in een kom.

2. Klop de vegan boter met een handmixer tot het licht en fluffy is.

3. Voeg dan de droge mengeling toe en ook het vanille-extract.

4. Voeg dan ook nog Baileys amandel toe tot je een mooie massa hebt.

Afwerking:

1. Toefjes botercrème en ontzettend veel rood fruit!