De Beste Bakker in jouw keuken: zo maak je de heerlijke plaatkoek van Tine uit Bake Off Vlaanderen Nele Annemans

05 september 2019

10u49 0 Nina kookt Gisterenavond werd het derde seizoen van Bake Off Vlaanderen afgetrapt. Daarin strijden 10 kandidaten om de titel van Beste Bakker 2019. Begon jij ook al te watertanden bij het zien van hun heerlijke baksels? Elke week schotelen we ons favoriete recept voor waar je ook thuis mee aan de slag kan gaan. Vandaag: ‘Summer on a plate’ van Tine.

Het recept dat we kozen komt uit de eerste opdracht. Daarbij werd aan de bakkers gevraagd een plaatkoek te maken met hun lievelingskoek als basis, een vulling naar keuze en die in 16 identieke stukjes gesneden kan worden. Onze favoriet was ‘Summer on a plate’ van Tine en zo maak je thuis.

Ingrediënten:

Boterkoek:

- 300 gram frambozen

- 200 gram bosbessen

- 780 gram zachte boter (type Planta smeren en bakken )

- 360 gram fijne suiker

- 810 gram bloem

- het rasp van 2 biologische citroenen

- zout

Frambozenspiegel:

- 800 g ontdooide diepvries frambozen (gepureerd)

- 160 g water

- 400 g fijne suiker

- 6 gram agar

Skyr:

- 500 g skyr ( koud )

Decoratie:

- eetbare roze of paarse viooltjes

- verse frambozen

- verse bosbessen

Recept:

De plaatkoek is een boterkoek. Hierin worden frambozen, bosbessen en citroenrasp verwerkt. Bovenop de plaatkoek komt eerst een laagje frambozenspiegel en daarop enkele toefjes skyr. De gebakjes worden afgewerkt met een eetbaar roze viooltje, een framboos en bosbessen.

Boterkoek:

1. Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Meng de zachte boter, suiker en de bloem in een mixer met een platte menghaak. Voeg ook de citroenrasp en het zout toe.

3. Vet een rechthoekige bakvorm in met bakspray. Bedek daarna de zijranden met bakpapier.

4. Verdeel de frambozen en bosbessen over het deeg en strijk glad.

5. Bak 50 à 60 minuten op 180°C.

6. Laat afkoelen in de bakvorm in de koelkast.

Frambozenspiegel:

1. Smelt de suiker met het water tot een suikersiroop.

2. Pureer de frambozen en zeef dat zodat de pitjes eruit zijn.

3. Giet de frambozenpuree op de hete suikersiroop en laat koken.

4. Voeg de agar toe en laat nog een paar minuutjes zachtjes koken.

5. Haal het schuim eraf met de schuimspaan.

6. Giet dat mengsel in een met bakpapier beklede bakvorm en laat opstijven in de diepvriezer.

Skyrlaag:

1. Doe de skyr in een spuitzak met rond spuitmondje en laat afkoelen in de koelkast tot gebruik.

Werkwijze:

1. Maak de boterkoek volgens het recept en laat die afkoelen in de koelkast.

2. Maak ondertussen de frambozenspiegel en giet in de met bakpapier beklede bakvorm. Laat afkoelen in de diepvries.

3. Doe de skyr in een spuitzak met rond spuitmondje.

4. Haal de opgesteven frambozenspiegel uit de koelkast en leg die bovenop de plaatkoek.

5. Verdeel de plaatkoek in 16 identieke porties van 4 cm op 8 cm met behulp van de houten blokjes.

6. Werk de plaatkoek af met de skyr, het fruit en de viooltjes.