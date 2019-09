De Beste Bakker in jouw keuken: zo maak je de heerlijke madeleintjes van Tine uit Bake Off Vlaanderen

Nele Annemans

19 september 2019

14u57 0 Nina kookt Gisteren kon je kijken naar de derde aflevering van Bake Off Vlaanderen. Daarin strijden 10 kandidaten om de titel van Beste Bakker 2019. Begon jij ook al te watertanden bij het zien van hun heerlijke baksels? Elke week schotelen we ons favoriete recept voor waar je ook thuis mee aan de slag kan gaan. Vandaag: de madeleintjes van Tine.

Het recept dat we kozen komt uit de eerste opdracht. Daarbij moesten de kandidaten 24 gedecoreerde madeleintjes maken van 7 à 8 cm lang. Madeleintjes werden in de 18de eeuw ontdekt toen de hertog van Lorraine verzot werd op een klein cakeje dat gebakken werd door een dame met de naam Madeleine. Om ervoor te zorgen dat er een mooie bobbel ontstaat, is het belangrijk dat het deeg goed gekoeld is. De cakejes mogen ook niet te lang in de oven zitten anders gaan ze droog zijn, krokant en niet zacht vanbinnen. Onze favoriet waren de ‘sweet music’-madeleintjes van Tine.

Ingrediënten

Madeleintjes:

- 200 gram roomboter op kamertemperatuur

- 200 gram bloem

- 200 gram viooltjessuiker

- 8 gram bakpoeder

- 4 eieren

- 50 ml citroensap

- geraspte schil van 1 citroen

- snufje zout

Chocoladeomhulling:

- witte chocolade Callebaut (callets)

- roze kleurstof om chocolade te kleuren

Afwerking:

- limoncello

- pipetjes

- eetbare roze viooltjes

- gemalen viooltjes snoepjes

Zo ga je aan de slag:

De madeleintjes worden gemaakt op basis van viooltjessuiker en citroen. Ze worden afgewerkt met witte chocolade die roze gekleurd is, een viooltje en gemalen viooltjessnoepjes. Er komt ook nog een pipetje gevuld met limoncello in.

1. Verwarm de oven voor op 200 °C.

2. Smelt de boter op een laag vuur.

3. Meng de bloem met de viooltjessuiker en het bakpoeder. Roer de eieren erdoor en doe de boter erbij.

4. Voeg het citroensap en de citroenrasp toe en schep het deeg in een spuitzak.

5. Vet de vorm in met boter en bestuif met bloem. Doe de overtollige bloem eruit.

6. Vul voor ¾ de madeleinevormpjes op met het deeg en bak de madeleintjes 8 à 10 minuten af in de oven.

7. Laat even afkoelen in de vorm en haal ze er dan uit. Leg ze op een vlak oppervlak om geen rastertjes in de madeleintjes te krijgen.

8. Tempereer de chocolade. Voeg de roze kleurstof toe.

9. Leg de afgekoelde madeleintjes op bakpapier.

10. Dompel de bovenkant van de madeleintjes in de chocolade en leg op het bakpapier. Strooi er de gemalen viooltjessnoepjes op en werk af met het viooltje.

11. Vul de pipetjes met limoncello en steek in elk madeleintje één pipetje.