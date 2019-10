De Beste Bakker in jouw keuken: zo maak je de heerlijke biscuit van Philip uit Bake Off Vlaanderen

10 oktober 2019

15u59 0 Nina kookt Gisterenavond kon je de kwartfinale van Bake Off Vlaanderen bekijken. Daarin strijden 10 kandidaten om de titel van Beste Bakker 2019. Begon jij ook al te watertanden bij het zien van hun heerlijke baksels? Elke week schotelen we ons favoriete recept voor waar je ook thuis mee aan de slag kan gaan. Vandaag: de gerolde jeirbezen en zierstekken van Philip.

Het recept dat we kozen komt uit de eerste opdracht. Daarin moesten de overgebleven vijf kandidaten een biscuit op grootmoeders wijze moesten maken. Onze favoriet waren de gerolde jeirbezen en zierstekken van Philip.

Ingrediënten:

Biscuit:



- 200 g bloemsuiker

- 200 g amandelmeel

- 300 g eieren

- 30 g bloem

- 200 g eiwit

- 30 g bloemsuiker

Confituur:

- 300 g rabarber

- 8 grote vlierbloesems (indien niet verkrijgbaar 3 lepels vlierbloesemsiroop)

- 300 g aardbeien

- 300 g geleisuiker

Afwerking:

- 1 liter koude slagroom 40%

- 4 eetlepels vlierbessensiroop

- 50 g bloemsuiker

- 300 g amandelschilfers

- 300 g verse aardbeien

- 4-tal vlierbloesemschermen

Zo ga je aan de slag:

Verwarm de oven voor op 190°C.

Biscuit:



- Klop de bloemsuiker met amandelpoeder en de helft van de eieren op. Het mengsel moet ongeveer verdubbelen. Voeg de rest van de eieren toe en laat nog 5 minuten kloppen.

- Klop de eiwitten op om Franse meringue te verkrijgen. Als die stevig is, moet je een deel suiker toevoegen en zo geleidelijk aan verder werken tot het mengsel zeer stevig wordt.

- Zeef de bloem en meng hem samen met een derde van de meringue onder het beslag. Voeg vervolgens de resterende meringue toe.

- Bekleed 3 bakplaten met bakpapier en verdeel hierop het beslag.

- Bak het beslag 7 à 10 minuten in de oven. De biscuit is klaar als je erop drukt en je vingerafdruk niet blijft staan. Deze moet zacht aanvoelen.

- Haal de biscuit uit de oven zodra hij gaar is. Laat 5 minuten afkoelen en bestuif met bloemsuiker op de bovenkant. Leg er een handdoek op en keer om. Verwijder voorzichtig het bakpapier en snij de randen bij (zorg ervoor dat er 4 à 6 stroken kunnen gesneden worden van dezelfde hoogte (+/- 9 cm). Rol het gebak op vanaf de smalle kant met behulp van een handdoek en laat 20 minuten afkoelen. Ontrol het gebak opnieuw en snij het in 3 gelijke repen.

Confituur:

Schil de rabarber met een dunschiller en maak hem schoon (let op dikke draden). Snij hem fijn en breng samen met de vlierbloesems of siroop aan de kook tot de rabarber moes is. Voeg de suiker en geplette aardbeien toe en laat nog enkele minuten doorkoken. Laat daarna afkoelen.

Slagroom:

Klop de ijskoude slagroom op met suiker in een voorgekoelde kom tot deze mooi smeerbaar is. Voeg eventueel enkele lepels vlierbloesemsiroop toe voor de smaak.

Amandelen:

Verspreid de amandelschilfers over de bakplaat van de oven op bakpapier en laat kleuren in oven.

Samenstellen:

Wrijf de biscuit in met een laagje confituur en slagroom. Rol op en leg alle repen achter elkaar. Als alle repen opgerold zijn, leg je de cilinder op zijn platte kant op een taartkarton op een draaitafel.

Smeer de taart in met slagroom en wrijf semi netjes af. Bekleed de zijkant met geroosterde amandelen. Werk de bovenkant af met slagroom, aardbeien en vlierbloesems.