De bekende Napolitaanse pizza is nu werelderfgoed Nadine Stolk

13u30

Bron: AD 0 thinkstock . Nina kookt Pizza is op vele plekken ter wereld geliefd, maar in Italië maken ze het gerecht natuurlijk als de beste. Daar krijgen de Italianen nu ook erkenning voor. De Napolitaanse pizza staat sinds vandaag op de lijst van immaterieel w erelderfgoed van Unesco.

In 2016 diende de Italiaanse overheid een verzoek in bij de VN-organisatie na een petitie die ondertekend werd door 850.000 Italianen. Deze petitie was het initiatief van een Napolitaanse pizzabakker. Het verzoek werd daarna door nog eens twee miljoen mensen ondersteund.

De traditionele Napolitaanse pizza heeft een dunne korst, met uitzondering van de rand, die "tot het formaat van een kleine fietsband behoort te zijn gerezen". De pizza wordt gebakken in een stenen oven die is aangemaakt met hout.



Er zijn twee varianten, de marinara en de beroemdste, de margherita. Die laatste werd in 1889 bedacht door een kok uit Napels toen de Italiaanse koningin Margherita de stad bezocht. De Margherita staat bekend om haar eenvoud en is slechts belegd met tomaten, mozzarella en basilicum: ingrediënten in de kleuren (rood, wit en groen) van de Italiaanse vlag. De Marinara is belegd met een tomatensaus, oregano en knoflook.

Het comité dat zich over het verzoek boog, roemt de culinaire kennis van de Italianen. Ook de productie van de pizza, de bijbehorende gebaren (het in de lucht gooien van het deeg door de pizzabakkers) en de kennis over het produceren van een goed pizzadeeg kregen veel bewondering.

De Unesco-werelderfgoedlijst voor cultuur bevat meer dranken en voedsel. Zo staan ook Turkse koffie, Kroatische peperkoek en een Georgische methode om wijn te maken op de lijst.

The art of Neapolitan 'Pizzaiuolo' just inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Congratulations, #Italy! #IntangibleHeritage #12COMhttps://t.co/z6xL98TZk4 pic.twitter.com/HmANxOadG7 UNESCO(@ UNESCO) link