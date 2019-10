Zoete zondag Gesponsorde inhoud De appel valt niet ver van het brood. Zo maak jij een appelbrioche Aangeboden door Dr. Oetker

28 oktober 2019

14u00 0

Niets zo heerlijk op een herfstachtige zondag als de geur van versgebakken brood, kaneel en warme appeltjes. Pluk de dag (of wat appeltjes)!

Het recept

Aantal: 1 appelbrood, voor ca. 4 personen

Duur: 125 minuten (30 minuten bereiding, 1u rijzen, 35 minuten baktijd)

Dit heb je nodig

Voor de vulling:

* 3 appels * 1 flesje Dr. Oetker Citroen Aroma * 1 eetlepel boter

* 2 zakjes Dr. Oetker Bourbon Vanille Suiker * 1 theelepel kaneel

Voor het brood:

* 400 g tarwebloem * 2 el kristalsuiker * 1 zakje Dr. Oetker Gist * 1 theelepel zout * 200 ml melk

Voor de afwerking:

* karamelsaus * parelsuiker

Zo ga je te werk:

1. Schil de appels en snijd ze in blokjes. Besprenkel ze vervolgens met het citroen aroma.

2. Smelt de boter in een pan en doe er de stukjes appel bij. Voeg na 3 min. de Bourbon Vanille Suiker en het kaneel toe. Laat nog even stoven en zet daarna het vuur uit.

3. Meng bloem, suiker en gist in een kom.

4. Warm de melk op in een pan, tot ze lauw is en los hierin het zout op.

5. Voeg het melkmengsel toe aan de kom en mix het geheel tot een gelijk deeg.

6. Dek de mengkom af en laat het deeg minstens 1u. rijzen op een warme plek.

7. Stort het deeg uit op een met bloem bestoven werkvlak, rol het deeg tot een rechthoek, verdeel hierop de appelvulling en vouw het deeg naar binnen toe zodat de vulling in het deeg zit.

8. Plaats het deeg in een met bakpapier beklede rechthoekige bakvorm en laat 20 min. afgedekt staan, op een warme plek.

9. Verwarm de oven voor op 180°C. Werk het broodje af met karamelsaus en parelsuiker en bak gedurende 30 à 35 min.

10. Haal de appelbrioche uit de oven, laat even afkoelen en val aan!

Zin om zelf aan de slag te gaan? Ontdek meer haalbare, lekkere recepten voor warme, zoete momenten op www.oetker.be.