Dankzij onze kleurenlegende open je nooit meer een 'vies' paasei

07 april 2019

07 april 2019

Het is weer de tijd van het jaar dat supermarkten vol paaseitjes liggen. Jammer genoeg zorgen de kleurrijke verpakkingen voor verwarring. Want welke zijn nu p uur, wit, melk met praliné of caramel-zeezout? Het gevolg: soms denk je jouw favoriete smaak in de mond te stoppen, om dan te merken dat je een eitje hebt dat je eigenlijk niet zo lekker vindt. Gelukkig maakt deze tekening daar komaf mee.

Je herkent het vast: je denkt ein-de-lijk je favoriete smaak te pakken te hebben en hapt enthousiast in het paaseitje. Om het vervolgens heel subtiel weer in je hand te spuwen. Verdorie, geen wit met knetterpraliné, wel met pistache! Ons leven zou veel makkelijker zijn met een internationale kleurencode voor paaseitjes. Helaas.

Daarom contacteerden we de verschillende supermarkten voor een overzicht van alle verschillende kleuren en smaken. Zo kom je nooit meer voor een onaangename verrassing te staan. Smakelijk!

Ook nog interessant om te weten: niet alle paaseitjes bevatten evenveel calorieën. Hoe puurder, hoe beter. Dat weten we allemaal. Een klein puur paaseitje van 8 gram bevat gemiddeld bijvoorbeeld 40 calorieën. Bij melk of wit is dit 45 calorieën. Zit er een lichte vulling in, zoals likeur? Raar maar waar: dan bevat het eitje zo’n 37 calorieën. Als het om een zwaardere vulling, zoals praliné of noot gaat, stijgt de teller naar meer dan 50 calorieën. Maar ach, af en toe met mate snoepen mag. Toch?