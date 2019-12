Dankzij nieuwe technologie blijven avocado’s langer rijp LDC

15 december 2019

Het is altijd een verrassing. De ene keer is je avocado zo hard dat je er een ruit mee kunt ingooien, de andere keer is hij zo rijp dat je bruine pulp aantreft. Om dat euvel te verhelpen, heeft een Amerikaans bedrijf een nieuwe technologie ontwikkeld. En nog beter: hun oplossing komt nu ook overgewaaid naar Europa.

Het Amerikaanse bedrijf Apeel Sciences heeft een eetbaar laagje ontwikkeld dat moet aangebracht worden op de avocado. Dat remt de snelheid van het water dat uit de schil ontsnapt en het oxidatieproces. Niet toevallig twee factoren die ervoor zorgen dat voedsel bederft. Het resultaat: je lekkernij blijft minstens twee keer zo lang goed. “De gemiddelde avocado blijft 2 à 3 dagen rijp. Bij die van ons gaat de teller omhoog naar 4 à 6 dagen”, vertelt de CEO James Rogers aan de gerenommeerde krant The Guardian.

De plantaardige coating werd vorig jaar gelanceerd in supermarkten in de VS. Het werd niet alleen gebruikt bij avocado’s, maar ook bij andere stukken fruit en groente zoals appels, asperges, limoenen en citroenen.

Voedselverspilling en plasticsoep

De uitvinding van Apeel Sciences is niet alleen ontwikkeld zodat jij langer kunt genieten van je avocado’s en co. Het is ook een middel om voedselverspilling tegen te gaan. En dat is broodnodig: alleen in Vlaanderen wordt elk jaar 907 miljoen kilo perfect eetbaar voedsel weggegooid. Gezinnen verspillen gemiddeld 241 miljoen kilo, of 88 kilo per huishouden. De rest gaat verloren in de landbouw en in de voedingsindustrie.

Nog een derde voordeel: het helpt tegen de plasticsoep. Momenteel worden verschillende stukken fruit en groente - zoals de komkommer - in supermarkten immers verpakt in een folie, enkel en alleen omdat ze anders te snel slecht zouden worden. Dankzij de coating is dat plastic niet meer nodig.

De nieuwe technologie werd in juni door de Europese Commissie goedgekeurd. Sindsdien werkt Apeel Sciences samen met de Nederlandse groentegroothandel Nature’s Pride. Die verkoopt sinds kort avocado’s met een coating in supermarkten in Denemarken en Duitsland. Asda, een Britse supermarktketen, gaat vanaf 2020 ook een proefproject opstarten met mandarijnen en komkommers.