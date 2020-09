Elke dag vers Gesponsorde inhoud Dankzij deze roomsaus tover je een parel van een vispannetje op tafel

Aangeboden door Lidl

24 september 2020

12u00 0

Een vispannetje staat of valt met de saus. Daarom serveren wij onze pangasiusfilet in een badje van room, zure room, mosterd, citroensap en bouillon. Lookpuree als side dish (eenvoudig maar o zo lekker) maakt de smaaksensatie compleet.





Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 ui, gesnipperd

4 teentjes knoflook

500 g Parijse champignons, in partjes

2 el fijngehakte peterselie

1/2 citroen

800 g aardappelen

250 ml room

3 el zure room

2 el mosterd

4 pangasiusfilets

250 ml groentebouillon (1/2 groentebouillonblokje + 200 ml water)

100 ml melk

50 g bloem

boter

peper en zout

Zo maak je het

1. Pel 3 lookteentjes. Schil de aardappelen en kook ze, samen met de teentjes look, gaar in licht gezouten water. Kruid de vis met peper en zout en wentel ze door de bloem. Bak de filets in boter aan beide zijden goudbruin. Haal de vis uit de pan.

2. Bak de ui in het braadvocht van de vis zacht. Pers er het resterende teentje look bij. Voeg de champignons toe en roerbak 5 minuten. Voeg de room, zure room en de mosterd toe. Pers er het sap van de citroen bij. Giet er al roerend de bouillon bij. Breng op smaak met de peterselie, peper en zout. Leg de visfilets terug in de pan.

3. Giet de aardappelen met de look af en stamp ze met de melk en een klont boter tot een smeuïge puree. Kruid met peper en zout. Serveer de puree bij de vis.

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!