Dankzij deze handige truc kan je een halve avocado langer bewaren Liesbeth De Corte

18 juli 2020

13u06

Bron: Well+Good 2 Nina kookt Avocado’s zijn oh zo lekker. Maar wat als je geen zin hebt om de groene vrucht volledig op te eten, en de ene helft wil bewaren? Voor je het weet ziet dat restje er bruin en onappetijtelijk uit. Gelukkig heeft een TikTokker daar een handige oplossing op gevonden.

De gebruikster noemt zichzelf @kmag1 op TikTok. Haar gouden oplossing: gebruik een beetje water. In een filmpje laat de Amerikaanse vrouw zien dat ze een plastic potje vult met een bodempje water. Ze legt de halve avocado (met pit) ondersteboven in het potje, zodat de bovenkant van de vrucht in het water ligt. That’s it! Dan moet je het plastic doosje nog afsluiten met een deksel, om het vervolgens te bewaren in de koelkast.

De TikTokvideo is alvast een groot succes, want de truc verzamelde meer dan 80.000 likes. Om te bewijzen dat het wel degelijk werkt, maakte ze ook een vervolgvideo. 24 uur later haalt de Tiktokker de avocado weer uit de koelkast, en - jawel - die ziet er nog perfect groen uit. Het enige wat ze nog doet, is de lekkernij droogdeppen met een vel keukenpapier. Wij namen de proef op de som en zijn alvast overtuigd: qua kleur, smaak en textuur is de avocadohelft nog zo goed als nieuw.



