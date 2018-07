Daarom kost deze fles wodka 9.000 euro TVM

05 juli 2018

17u02 0 Nina kookt Geen zorgen, ook wij kunnen ons geen fles wodka van 9.000 euro veroorloven. Maar we waren wel benieuwd naar hoe ze die torenhoge prijs in godsnaam verantwoorden. Een woordje uitleg.

De wodkafles in kwestie is een gelimiteerde editie van 1.000 Beluga Epicure by Lalique karaffen, een samenwerking tussen Beluga Noble Russian Vodka en de Franse kristal- en juwelenfabrikant Lalique.

Op de fles staat een naakte vrouw afgebeeld, omgeven door korenhalmen. Ambachtslui van de Lalique ateliers in de Elzas produceerden elke karaf met de hand. Eerst werd het kristal geblazen in een metalen vorm, vervolgens geslepen en gepolijst en uiteindelijk voorzien van een uniek gegraveerd serienummer op de bodem.

De kunstwerkjes werden gevuld met een unieke Beluga vodka die maar liefst 100 dagen rustte na de distillatie. Zoals alle Beluga vodka’s werd ook deze Epicure geproduceerd met het zuiverste water afkomstig van bronnen in Siberië.

Zoals hiervoor al gezegd, kost een fles 9.000 euro. Wie geld genoeg heeft, kan daarvoor online terecht. Voor een glas van de Beluga Epicure by Lalique kan je ook terecht in Bar Burbure in Antwerpen. Een vaste prijs voor een glas kunnen ze ons daar niet geven, maar omgerekend betaal je er voor een glas van 5 cl zo'n 643 euro, voor een shotjes van 3 cl zo'n 391 euro.