Daarom is de ene avocado keihard en de andere bruine pulp Ellen den Hollander

04 december 2019

15u03

Bron: AD 0 Nina kookt Het is elke keer weer een verrassing: de ene keer is je avocado zo hard dat je er een ruit mee kunt ingooien, de andere keer is hij zo rijp dat je vooral bruine pulp aantreft. De Nederlandse YouTubers van Foodbusters gingen op zoek naar het geheim van de perfecte avocado.

Om dit wereldschokkende ‘mysterie’ op te lossen, is het eerst en vooral belangrijk om te weten hoe de bloei van de avocado werkt, zegt Eelke Westra van de Universiteit Wageningen. Hij is avocadoliefhebber én -onderzoeker. “We zijn gewend aan appels: die bomen bloeien zo'n week of twee en dan is het mooie er wel af. Bij een avocado duurt dat veel langer.”

De populaire vrucht komt oorspronkelijk uit Midden-Amerika, waar ze in trosjes van 2 aan een boom groeien. Vanwege de vorm en de tweelingen die ze vormen werden ze lokaal ahuacatl genoemd, oftewel testikels. Het bijzondere is: de boom bloeit wel 3 à 4 maanden. Daarin schuilt het lastige van de avocado, aldus Foodbusters, een YouTube-duo dat misverstanden en prangende vragen over eten en drinken uitzoekt. Normaal gesproken is fruit van een boom als je het oogst allemaal ongeveer even oud, maar bij avocado's ligt dat anders, ook al zijn ze tegelijkertijd geplukt.

In landen waar de avocado's vandaan komen, weet iedereen dat. “In Mexico kopen ze een zak met avocado's”, vertelt Westra. “En als ze een avocado willen eten, dan gaan ze door die zak en kijken ze... wel, deze moet nog even, deze mwah. Deze neem ik. En dan laten ze de rest liggen.”

Eetrijp

Wij zijn iets veeleisender. Wel willen dat de avocado die we vandaag kopen meteen te eten is. Lastig, maar misschien valt dat probleem wel op te lossen, dacht een Nederlands bedrijf dat de vrucht kweekt. “De avocado's worden elke dag gemonitord”, vertelt Aldwin Roos van Nature's Pride. “We bootsen het klimaat na van het land van herkomst en houden de luchtvochtigheid in de gaten.” Zo versnelt of vertraagt de onderneming het proces van rijping.

Toch is het bij de supermarkt nog gokken. Tref je exemplaren die net zijn geleverd? Of liggen ze er al 4 dagen? De oplossing is simpel, volgens Foodbusters: koop meerdere exemplaren, dan is er altijd wel eentje goed als je er zin in hebt. Verder: koop geen ‘sloopkogels’, maar avocado’s die net iets beter zijn gerijpt.