Culinaire boekenwurm? Deze foodies onthullen je hoe je favoriete literatuur voor inspiratie in de keuken kan zorgen

Nina kookt

Altijd honger maar niet altijd inspiratie? Foodie Files to the rescue. Elke maand deelt een bekende food blogger zijn keukengeheimen en elke week krijg je een nieuwe, inspirerende receptvideo. Deze maand versmelten we twee heerlijke werelden: die van het lekker eten en die van boeken. Karen en Joke van bon appelire helpen ons daarbij: op hun website zorgt Karen voor de recepten en Joke voor de bijhorende verhalen. Een nieuwe manier om culinaire inspiratie op te doen! Dus hup, haal je favoriete boeken boven, ontdek de komende weken hoe Karen en Joke hun lievelingsliteratuur omzetten in smakelijke gerechten en volg hun goede voorbeeld. Check alle foodies en hun recepten op www.foodiefiles.be